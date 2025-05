Der Sänger hat verraten, was ihn zur Teilnahme bewogen hat.

JJ wird mit "Wasted Love" der Sieger des 69. Eurovision Song Contests - wenn allein die Stimmen der Fachjurys zählten. Zumindest prognostizieren das wenige Stunden vor dem Finale die Buchmacher.

Jury

Beim Vergleich von elf Wettbüros ergibt sich ein klarer Sieg des österreichischen Beitrags bei den Experten - und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Aber die Jurystimmen stehen bekanntlich nur für 50 Prozent des Ergebnisses, und beim Publikum könnte es anders aussehen.

Großer Wunsch

Trotzdem hat der junge Tenor bereits gewonnen. denn wie in einem Einspieler verraten wurde, so ist mit der Teilnahme am ESC sein größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Denn als Conchita 2014 den Song Contest gewann, da saß JJ vor dem Fernseher und fasste einen Entschluss: "Das will ich auch!" Ob er nun auch gewinnen wird? Bald wissen wir mehr!