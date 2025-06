Mark Mateschitz: Mega Star-Auflauf beim Hangar-7-Opening

Am Mittwoch, den 4. Juni, ist es soweit und Mark Mateschitz schmeißt die Millionen-Party des Jahres beim großen, mit Stars gespickten Opening des renovierten Hangar 7 in Salzburg

Salzburg rüstet sich für das Society-Event des Jahres: Mark Mateschitz, Erbe des Red-Bull-Imperiums, verleiht dem legendären Hangar-7 an der Salzburger Flughafenzufahrt nicht nur einen neuen Glanz – sondern auch gesellschaftliche Strahlkraft. Anlass ist die aufwendig inszenierte Wiedereröffnung des Hangars, der in den letzten Monaten grundlegend modernisiert wurde. Kostenpunkt laut Insidern: mehrere Millionen Euro. Rund 1.500 geladene Gäste werden am Mittwoch beim großen Opening zum Society-Event des Jahres erwartet.

© getty ×

Besonders heiß ist dabei die geheime Gästeliste: So sollen sich neben Formel-1-Star Max Verstappen – womöglich erstmals gemeinsam mit Freundin Kelly Piquet und Töchterchen Penelope auch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko und zahlreiche weitere Stars aus dem Red Bull-Kosmos angesagt haben. Und natürlich darf auch Victoria Swarovski beim Society-Comeback nicht fehlen – an der Seite ihres Partners Mark Mateschitz. Kulinarisch verwöhnt das Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus, das den exklusiven Abend auf Sterne-Niveau begleiten wird.

Anfang des Jahres gab Swarovski ihre neue Liebe zu Mark Mateschitz bekannt. © GEPA ×

Für zusätzlichen Nervenkitzel soll ein Showrennen mit Motorsport-Stars sorgen – direkt vor dem Hangar, entlang der Landebahn des Flughafens. Die Idee für die Gala stammt von Mark Mateschitz selbst – inspiriert vom fulminanten Eröffnungsfest seines Vaters im Jahr 2003. Schon damals galt: Wer in Salzburg Maßstäbe setzen will, braucht keinen roten Teppich – ein Hangar reicht.