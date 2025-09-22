Amira Aly lässt in heißem Dessous-Shooting (fast) alle Hüllen fallen

Die Moderatorin begeistert in einer Wäschekampagne für Lascana. So freizügig hat man sie überhaupt noch nie gesehen. Was wohl Amiras Freund Christian Düren dazu sagt?

So freizügig hat man Amira Aly bisher noch nicht gesehen: Die TV-Moderatorin, Podcasterin und Schauspielerin zeigt sich erstmals auch als Dessous-Model – und zwar als neues Gesicht der Kampagne des Modeunternehmens Lascana.

Auf den Bildern, die ab sofort veröffentlicht werden, präsentiert sich die zweifache Mutter sinnlich, selbstbewusst und stark. „Ich liebe diese Fotos sehr“, erzählt Aly im Gespräch mit Bild. Für das Shooting reiste sie nach Mallorca. Die Bilder hält Lascana vorerst leider noch zurück.

Bekannt wurde Amira durch ihre Ehe mit Comedian Oliver Pocher (47), mit dem sie zwei Söhne hat. Im August 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, im Sommer 2024 folgte die Scheidung – seither trägt Amira wieder ihren Mädchennamen Aly.

Neuer Lebensabschnitt – privat wie beruflich

Nach dem Ende der Ehe startete die 32-Jährige beruflich durch. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner, Moderator Christian Düren (35), steht sie für die ProSieben-Show „Deutschland dümmster Promi“ vor der Kamera. Privat lebt das Paar seit kurzem in Amiras eigenem Haus in Köln – ein Herzensprojekt, das sie selbst mitgeplant hat.

Ob Düren bei den freizügigen Fotos eifersüchtig reagierte? Aly winkt ab: „Er steht da voll hinter mir.“

Selbstbewusst im neuen Look

Die Unterwäsche-Kampagne sei für sie ein lang gehegter Traum gewesen, gesteht sie. Ganz ohne Überwindung ging es allerdings nicht: „Natürlich macht man sich Gedanken. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl in meinem Körper.“

Auch Lili Paul-Roncalli und Victoria Swarovski streiften schon für einen Werbedeal mit Lascana Dessous über.

Dazu trägt ihr bewusster Lebensstil bei – gesunde Ernährung, Bewegung und Mode, die ihre Figur betont. „Die richtige Kleidung gibt einem Sicherheit – und genau diese strahlt man nach außen“, so Aly.