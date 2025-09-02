Nach Liebes-Interview von Amira Aly: So reagiert Ex-Mann Oliver Pocher

Amira Aly und Christian Düren sind frisch verliebt und zeigen ihre Beziehung mittlerweile ganz offen – privat wie im Fernsehen. Während das neue TV-Paar strahlt, reagiert Ex-Mann Oliver Pocher auf seine eigene Art und Weise darauf.

Amira Aly (32) und Christian Düren (35) zeigen sich verliebter denn je – sowohl im Privatleben als auch vor den TV-Kameras. Erst kürzlich bezogen die beiden ein gemeinsames Haus, nun versuchen sie sich auch als Moderationsduo. Mit der Show „Deutschlands dümmster Promi“ wagten sie den Schritt ins Fernsehen als Paar, auch wenn das Format beim Publikum nicht wirklich zündete.

Mehr lesen:

Privat scheint es dafür umso besser zu laufen: In einem Interview schwärmte Amira, wie sehr sie die kleinen Aufmerksamkeiten ihres Partners schätze – etwa den Kaffee, den Düren ihr jeden Morgen ans Bett bringt.

Reaktion des Comedians

Und wie reagiert Ex-Mann Oliver Pocher (47) auf die offensichtliche Harmonie seiner ehemaligen Frau? Überraschend entspannt. Im RTL-Interview erklärte er: „Wenn die glücklich ist, dann freut mich das für sie.“ Gleichzeitig konnte er sich aber einen spitzen Nachsatz nicht verkneifen: „Es ist wie schon gesagt, jeder reagiert anders auf das, was er ins Bett bekommt. Also von daher alles gut. Wenn die Spaß hat … wunderbar.“

Turbulentes Liebes-Aus

Die Geschichte zwischen Aly und Pocher verlief bekanntlich turbulent. 2016 lernte sich das Paar kennen, drei Jahre später folgte die Hochzeit. Zwei gemeinsame Söhne machten das Familienglück perfekt. Doch im August 2023 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Aus der zunächst einvernehmlichen Entscheidung entwickelte sich bald ein Rosenkrieg, bei dem keiner der beiden mit öffentlichen Spitzen sparte.

Knapp ein Jahr später machte Amira ihre Beziehung zu ProSieben-Moderator Christian Düren offiziell. Seitdem ist das neue Liebespaar kaum noch zu trennen – und lässt die Fans hautnah an seiner frischen Zweisamkeit teilhaben.