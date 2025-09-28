Pocher-Ex Amira Aly feiert 33er mit ihrem Christian Düren in Klagenfurt

Amira Aly (33) hat am Samstag ihren Geburtstag in ihrer Heimat Klagenfurt gefeiert – mit Familie, Freunden und Partner Christian Düren

Für ihren 33. Geburtstag zog es Amira Aly in ihre Heimat Österreich. In Klagenfurt stieß sie mit Familie und Freunden auf ihr neues Lebensjahr an. In ihren Instagram-Storys zeigte die Moderatorin Eindrücke von der Feier, dekoriert mit Blumen, weißen Ballons und Getränken. Mit dabei: ihr Bruder Hima und ihr Partner Christian Düren, mit dem sie seit 2024 liiert ist.

Volles Programm vor der Feier

Bevor es nach Klagenfurt ging, hatte Aly einen straffen Zeitplan. Sie reiste von Köln nach Hamburg, um bei der „About You Fashion Week“ auf der Reeperbahn dabei zu sein, wo sie unter anderem Bruce Darnell traf. Erst am Samstagmittag meldete sie sich schließlich aus Österreich. Die zweifache Mutter hatte im Vorfeld betont, diesmal in ihrer Heimat feiern zu wollen – als Entgegenkommen für ihre Freunde, die in den letzten Jahren häufig zu ihr gereist waren.

Privat und beruflich ein Team mit Christian Düren

Amira Aly und Christian Düren © Getty

Nicht nur privat bilden Amira Aly und Christian Düren ein Paar. Gemeinsam moderieren sie die neue ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi". Außerdem ist Aly Kampagnengesicht für des Dessous-Labels Lascana. Dazu startet sie ihre erste Kino-Rolle im Film "Im Zeichen des Drachen" von Regisseur Enrico Saller, der ihr zum Geburtstag gratulierte und seine Vorfreude auf die Premiere ausdrückte.