Mega-Stars stürmen den ABOUT YOU Fashion Ball in Hamburg

Mailand, Paris, London und New York waren gestern. Wer wirklich wissen will, wo die Trends von morgen entstehen, muss nach Hamburg schauen. Die heißesten Trends der Saison wurden beim ABOUT YOU Fashion Ball mitten auf der Reeperbahn gezeigt.

Am 26. September 2025 verwandelte ABOUT YOU das Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn in eine atemberaubende Bühne für sieben exklusive Brand-Shows mit Stars wie Amira Aly, Guido Maria Kretschmer, Sylvie Meis und Stefanie Giesinger.

Fashiontainment der Extraklasse

Inspiriert von der Grandezza eines Cabaret-Theaters und der Exklusivität legendärer Members-only-Partys vergangener Zeiten, setzte ABOUT YOU mit dem FASHION BALL neue Maßstäbe für Fashiontainment-Erlebnisse. Zum ersten Mal in Hamburg verwandelten sieben Brand-Shows die ikonische Theaterbühne des Schmidts Tivoli mitten auf St. Pauli in einen Laufsteg.

Der Abend startete im Varieté Salon auf dem Spielbudenplatz, einer 1.100 Quadratmeter großen Open-Air-Fläche mit Lichtinstallationen, Musik und Brand-Ständen. Dort konnten die Gäste unter anderem Walking Acts mit Getränken oder eine Tarot-Lesung erleben, bevor es ins Schmidts Tivoli zur Show ging.

Sieben Brand-Shows

Zum Auftakt wurden die Gäste vom legendären Queer-Kabarett-Kollektiv The Velvet Creepers begrüßt. Als Hosts führten sie durch den Abend und eröffneten das Programm mit einer fesselnden Pre-Show – bestehend aus Live-Gesang, Dance Acts und Luftakrobatik am Reifen. Zwischen roten Vorhängen und Samtstühlen begann der Abend geheimnisvoll, elektrisierend und mit einem Augenzwinkern.

Im Mittelpunkt des ABOUT YOU FASHION BALLS standen die sieben individuell inszenierten Brand-Shows von Guido Maria Kretschmer, LASCANA, adidas, Nike, HUGO, LeGer by Lena Gercke und HOERMANSEDER mit ihren Kollektionen für den Herbst/Winter 2025.