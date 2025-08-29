TV-Aus nach 13 Jahren: Rebecca Mir verabschiedet sich von "taff"

Nach 13 Jahren bei „taff“ verlässt Rebecca Mir das Magazin und wagt einen Neuanfang. Die Moderatorin will sich beruflich neu orientieren – und startet damit ein neues Kapitel in ihrer Karriere.

Nach über einem Jahrzehnt am Bildschirm ist für Rebecca Mir Schluss bei ProSieben: Die Moderatorin verlässt die Sendung „taff“ – ein Schritt, den sie selbst beschlossen hat.

Seit 13 Jahren war Mir ein fester Bestandteil des beliebten Magazins und prägte das Gesicht der Sendung. Mit ihrer Natürlichkeit, guter Laune und ihrem Gespür für Mode gewann sie nicht nur die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern avancierte auch zum Style-Vorbild. Nun sucht die 33-Jährige eine neue Herausforderung.

Wie aus ihrem Umfeld verlautet, habe die Entscheidung, „taff“ zu verlassen, nichts mit der Sendung oder dem Sender zu tun. „Rebecca möchte sich einfach neu orientieren und weiterentwickeln“, heißt es. Der Abschied erfolge absolut freundschaftlich, und die Moderatorin werde ihre Kolleginnen und Kollegen sehr vermissen.

Rebecca Mir geht im Guten

Rebecca Mir selbst bestätigt den Entschluss gegenüber Bild: „Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei ‚taff‘ – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. Schweren Herzens höre ich bei ‚taff‘ auf. ‚taff‘ war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“





Bekannt wurde Rebecca Mir 2011 durch Germany’s Next Topmodel, wo sie den zweiten Platz belegte – der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere als Model, Moderatorin und Schauspielerin. TV-Zuschauer kennen sie auch aus Formaten wie „In aller Freundschaft“ oder „Unsere Zeit ist jetzt“, außerdem ist sie regelmäßig zu Gast in beliebten Shows wie „Grill den Henssler“ oder „Das große Promibacken“.

Privat hat Rebecca Mir ihr Glück bei „Let’s Dance“ gefunden: Dort lernte sie 2012 Profi-Tänzer Massimo Sinato kennen, 2015 heirateten die beiden. Mit ihrem vierjährigen Sohn lebt das Paar glücklich in Mannheim.