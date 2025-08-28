TV-Überraschung: Pariasek befreit sich vor Rapid-Showdown

Rainer Pariasek sorgt mit seinem Auftritt vor den Conference-League-Rückspielen im Play-off für eine Überraschung.

Nicht alle Sport-Fans lieben ihn, aber alle heimischen Sport-Fans kennen ihn: Rainer Pariasek. Oftmals sorgt der Kult-Moderator des ORF für Schlagzeilen, sei es wegen seiner Aussprache mancher Namen oder seinem Englisch. Auch in dem ein oder anderen Interview, das von ihm geführt wurde, sorgte er für Lacher oder Kopfschütteln.

Zuletzt wurde ein Krach mit dem ORF-Sport-Chef publik, der erneut für Wirbel sorgte. Fans des Moderators sind besorgt, dass dem 61-Jährigen langsam aber sicher die Sendezeit gestrichen wird.

Fan-Sorge wegen Verletzung

Zuletzt trat er mit einer Armbinde bei den Europacup-Übertragungen auf. Um was für eine Verletzung es sich handelte und seit wann er verletzt war, ist nicht bekannt. Am Donnerstag konnten aber Fans zumindest dahingehend aufatmen.

Am Donnerstag vor den Rückspiel-Krachern des WAC und von Rapid war die Binde weg und Pariasek konnte gemeinsam mit Roman Mählich und Helge Payer wieder durch die Sendung führen.