Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Pariasek Payer
© ORF

Fan-Liebling

TV-Überraschung: Pariasek befreit sich vor Rapid-Showdown

28.08.25, 17:55
Teilen

Rainer Pariasek sorgt mit seinem Auftritt vor den Conference-League-Rückspielen im Play-off für eine Überraschung.

Nicht alle Sport-Fans lieben ihn, aber alle heimischen Sport-Fans kennen ihn: Rainer Pariasek. Oftmals sorgt der Kult-Moderator des ORF für Schlagzeilen, sei es wegen seiner Aussprache mancher Namen oder seinem Englisch. Auch in dem ein oder anderen Interview, das von ihm geführt wurde, sorgte er für Lacher oder Kopfschütteln.

Zuletzt wurde ein Krach mit dem ORF-Sport-Chef publik, der erneut für Wirbel sorgte. Fans des Moderators sind besorgt, dass dem 61-Jährigen langsam aber sicher die Sendezeit gestrichen wird.

Fan-Sorge wegen Verletzung

Zuletzt trat er mit einer Armbinde bei den Europacup-Übertragungen auf. Um was für eine Verletzung es sich handelte und seit wann er verletzt war, ist nicht bekannt. Am Donnerstag konnten aber Fans zumindest dahingehend aufatmen.

Am Donnerstag vor den Rückspiel-Krachern des WAC und von Rapid war die Binde weg und Pariasek konnte gemeinsam mit Roman Mählich und Helge Payer wieder durch die Sendung führen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden