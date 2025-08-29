Alles zu oe24VIP
Melissa Naschenweng und Michael Steinocher.
© Getty Images / Instagram

Schauspiel-Duo

"Die große Liebe" - Melissa Naschenweng sorgt für heißes Gerücht

29.08.25, 12:13
Die Schlagersängerin posiert auf Instagram gemeinsam mit Michael Steinocher und einem riesigen Strauß Rosen. Was hat es damit auf sich? 

Schlagersängerin Melissa Naschenweng zeigt sich auf Instagram aktuell in Flirtlaune. Gemeinsam mit Schauspieler-Kollege Michael Steinocher posiert sie für ein Selfie – ein Strauß roter Rosen ist dabei unverkennbar im Bild. Dazu kommentiert sie augenzwinkernd: „Die große Liebe? Was meint ihr?“

Bevor die Fans jetzt auf ein neues Traumpaar in der Society hoffen, muss jedoch Entwarnung gegeben werden: Die beiden drehen derzeit gemeinsam für die ORF-Romanze „Herzklang – Zurück zu mir“. Auch mit Co-Star Ferdinand Seebacher postet Naschenweng ein weiteres Selfie. Wer von den beiden Männern im Film ihr Herz erobern wird, bleibt also noch spannend. Im echten Leben ist Naschenweng seit ein paar Jahren mit Gabalier-Bruder Toni glücklich. Das war zumindest der Letztstand. 

 


 

Dreharbeiten liefen harmonisch

Seit Dienstag, dem 5. August 2025, geht es für Melissa Naschenweng auf die Alm: Bei den Dreharbeiten zur neuen Romanze spielt sie die Hauptrolle. Die Kärntnerin ist den TV-Zuschauern bereits durch zahlreiche ORF-Musikshows bestens vertraut. In den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Komödien „Pulled Pork“ und „Neo Nuggets“ konnte sie schon erste Filmluft schnuppern. Nun steht die beliebte Musikerin in ihrer ersten Hauptrolle vor der Kamera.

Toni Gabalier und Melissa Naschenweng

Toni Gabalier und Melissa Naschenweng

© Tischler

In „Herzklang – Zurück zu mir“ verkörpert Naschenweng die Schlagersängerin Melanie, die das Rampenlicht liebt – und doch immer mehr Zweifel an ihrem Leben bekommt. Als sie zudem von ihrem Freund betrogen wird, zieht sie sich in ihre Kärntner Heimat zurück, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Dort trifft sie auf ihre Großmutter, die dringend Unterstützung in der Almwirtschaft braucht. Zwischen Naturidylle und musikalischen Träumen beginnt Melanie, wieder zu sich selbst zu finden. Und als auch noch die Funken zwischen ihr und einem Nationalpark-Ranger sprühen, muss sie entscheiden: Zurück ins Rampenlicht oder ein glückliches Leben abseits der Bühne? Die Auflösung folgt im nächsten Jahr.

