Brunner Wiesn bringt den Ballermann nach Österreich

Mit Dieter Bohlen, Anna Carina Woitschack, Mickie Krause, Pietro Basile und vielen weiteren Star-Acts.
Von 18. September bis 4. Oktober verwandelt sich das Festivalgelände am Campus21 wieder in ein Mekka für Schlager- und Partyfans: Die Brunner Wiesn geht in ihre 13. Auflage – und präsentiert heuer ein Line-up, das selbst internationale Oktoberfeste in den Schatten stellt.
Pietro Basile erstmals in Niederösterreich
Besonderes Highlight: Am 2. Oktober steht neben Pop-Titan Dieter Bohlen auch Sommerhit-Sänger Pietro Basile auf der Bühne. Mit seinem Ohrwurm „Gianna“ bringt der deutsch-italienische Musiker mediterranes Flair ins größte Festzelt Österreichs. „Der Abend wird heiß!“, versprechen die Veranstalter – und kündigen ein Hit-Feuerwerk aus Italo-Pop und Modern Talking-Klassikern an.
Auftakt mit Bieranstich und Melissa Naschenweng
Los geht’s am 18. September, wenn Melissa Naschenweng gemeinsam mit Roman Gregory den traditionellen Bieranstich vollzieht. Danach stehen unter anderem Anna-Carina Woitschack, EGON7 (19.9.) sowie Meilenstein (20.9.) auf der Bühne.
Ballermann-Feeling in Brunn
Ab 25. September heißt es „Mallorcaparty pur“: Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel und Marry sorgen für Ballermann-Atmosphäre mitten in Niederösterreich. Am 26. September folgen Die Fürsten, ehe K’S Live (27.9.) das erste Wiesn-Wochenende mit Rock, Pop und Volksmusik abschließt.
Auch im Oktober geht es Schlag auf Schlag:
- 2. Oktober: Dieter Bohlen & Pietro Basile
- 3. Oktober: Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold, Julian Sommer, Almklausi und Frenzy
- 4. Oktober: Abriss-Party mit Die Atzen, Isi Glück, Matty Valentino, Tobee und Honk
Mehr als nur Musik
Neben den Live-Shows ab 29 Euro bietet die Brunner Wiesn auch Fahrgeschäfte, ein uriges Weinchalet, Schmankerlstände sowie ein kostenlos zugängliches 30.000 m² Festivalgelände. Für eine sichere Heimreise sorgen Shuttlebusse von und nach Wien.