Brunner Wiesn bringt den Ballermann nach Österreich

Mit Dieter Bohlen, Anna Carina Woitschack, Mickie Krause, Pietro Basile und vielen weiteren Star-Acts.

Von 18. September bis 4. Oktober verwandelt sich das Festivalgelände am Campus21 wieder in ein Mekka für Schlager- und Partyfans: Die Brunner Wiesn geht in ihre 13. Auflage – und präsentiert heuer ein Line-up, das selbst internationale Oktoberfeste in den Schatten stellt.

Pietro Basile erstmals in Niederösterreich

Besonderes Highlight: Am 2. Oktober steht neben Pop-Titan Dieter Bohlen auch Sommerhit-Sänger Pietro Basile auf der Bühne. Mit seinem Ohrwurm „Gianna“ bringt der deutsch-italienische Musiker mediterranes Flair ins größte Festzelt Österreichs. „Der Abend wird heiß!“, versprechen die Veranstalter – und kündigen ein Hit-Feuerwerk aus Italo-Pop und Modern Talking-Klassikern an.

Auftakt mit Bieranstich und Melissa Naschenweng

Los geht’s am 18. September, wenn Melissa Naschenweng gemeinsam mit Roman Gregory den traditionellen Bieranstich vollzieht. Danach stehen unter anderem Anna-Carina Woitschack, EGON7 (19.9.) sowie Meilenstein (20.9.) auf der Bühne.

Ballermann-Feeling in Brunn

Ab 25. September heißt es „Mallorcaparty pur“: Mickie Krause, Mia Julia, Lorenz Büffel und Marry sorgen für Ballermann-Atmosphäre mitten in Niederösterreich. Am 26. September folgen Die Fürsten, ehe K’S Live (27.9.) das erste Wiesn-Wochenende mit Rock, Pop und Volksmusik abschließt.





Auch im Oktober geht es Schlag auf Schlag:

2. Oktober: Dieter Bohlen & Pietro Basile

3. Oktober: Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold, Julian Sommer, Almklausi und Frenzy

4. Oktober: Abriss-Party mit Die Atzen, Isi Glück, Matty Valentino, Tobee und Honk

Mehr als nur Musik

Neben den Live-Shows ab 29 Euro bietet die Brunner Wiesn auch Fahrgeschäfte, ein uriges Weinchalet, Schmankerlstände sowie ein kostenlos zugängliches 30.000 m² Festivalgelände. Für eine sichere Heimreise sorgen Shuttlebusse von und nach Wien.