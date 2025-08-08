Alles zu oe24VIP
So urlauben die Stars im Sommer

08.08.25, 23:43
Mallorca,Ibiza bis Griechenland – wo die Stars urlauben.

Wer noch in Österreich weilt und arbeiten muss, der merkt es: Die Städte sind halb leer, die Straßen freier – es ist Urlaubs-Hauptsaison. Rund 3 Millionen sind jetzt in den Ferien – und auch die Stars machen da keine Ausnahme und zeigen auf Instagram, wo ihre Hotspots liegen.

Mallorca, Ibiza – die Balearen sind top

Während die Touristenmassen auf Mallorca heuer eher ausbleiben (siehe unten), tummeln sich Reich und vor allem Schön auf der spanischen Insel. Hier entspannt derzeit etwa Thiem-Liebe Lili Paul-Roncalli im Haus ihres Vaters. Auch Anna Netrebko kann man hier treffen. Eine Insel weiter zeigt ORF-Moderatorin Martina Reuter ihre neue, schlanken Kurven im Mini-Badeanzug. Ibiza bleibt ein Star-Hotspot: Aktuell wurden auch Milliardär Jeff Bezos mit Leonardo DiCaprio gesichtet.

Kroatien, Italien – ab in den Süden

Freilich, die meisten Österreicher fahren mit dem Auto nach Italien oder Kroatien. Dubrovnik etwa, verhängte nun ein Touristen-Limit, weil der Ansturm zu groß wurde (siehe unten).

Besser, wenn man wie ZiB-Star Nadja Bernhard auf einem Segelboot die kroatische Küste erkundet. In Italien erfüllte sich Astrologin Gerda Rogers einen Traum und besuchte die Insel Capri – mit Manager Clemens Trischler.

Etwas weiter weg zog es Ex-Ski-Star Anna Veith, die mit Familie in Griechenland urlaubte.

Oder lieber doch  daheim am See

Tradition. Viele Politiker erholen sich heuer – wie etwa Kanzler Christian Stocker zuhause. Endlich spielt auch das Wetter mit – so konnte auch Song Contest-Sieger JJ in einem See abtauchen.

