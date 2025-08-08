Ekel-Alarm: Diese überraschenden Stellen sollten Sie im Flugzeug nie berühren

Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Keim-Hotspots

08.08.25, 11:34
Besonders in der Urlaubssaison sind viele Menschen mit dem Flugzeug unterwegs. Damit Sie sich jedoch nicht schon auf dem Weg in den Urlaub eine unangenehme Überraschung einfangen, sollten Sie besser genau hinsehen, was Sie anfassen. Denn es gibt fünf unerwartete Orte, die wahre Keim-Hotspots sind.

Es ist kein Geheimnis, dass Flugzeuge nicht gerade als Hygiene-Paradies gelten. Doch einige Stellen an Bord sind weitaus besorgniserregender, als man vielleicht denkt. Zwar werden Flugzeuge nach jedem Flug gereinigt, doch die Sauberkeit lässt oft zu wünschen übrig. Keime und Bakterien verbreiten sich rasend schnell – und das nicht nur auf den Toiletten, sondern auch an den unauffälligsten Stellen im Flugzeug. Hier sind die überraschenden Keim-Hotspots, die Sie besser meiden sollten. 

Der Klapptisch 

Ein gemütlicher Snack oder eine Tasse Kaffee während des Flugs? Der Klapptisch vor Ihnen scheint der ideale Platz dafür zu sein. Doch Achtung: Dieser Tisch ist ein wahrer Keim-Hotspot! Forscher haben herausgefunden, dass der Klapptisch oft mit gefährlichen Keimen wie MRSA und Noroviren kontaminiert ist. Wer hier nicht aufpasst, kann sich ungewollte Mitreisende in Form von fiesen Viren einfangen! 

Die Vordersitztasche 

In der Tasche am Vordersitz wird meistens das Bordmagazin aufbewahrt. Doch auch hier fühlen sich Keime besonders wohl. Hier finden sich immer wieder MRSA-Keime, die bis zu 168 Stunden überleben können! In der Vordersitztasche landen oft benutzte Taschentücher, leere Verpackungen und anderer Abfall. Eine wahre Keim-Schleuder, in der Sie Ihr Hab und Gut besser nicht aufbewahren. 

Der Fensterplatz 

Für viele ist der Fensterplatz im Flugzeug der beste Platz, denn man genießt eine gute Aussicht und kann sich zum Schlafen einfach ans Fenster lehnen. Doch Achtung! Diese Gewohnheit sollten Sie noch einmal überdenken, denn das Fenster ist ein Ort, den die Reinigungstruppen gerne übersehen. Das bedeutet, dass Bakterien und Keime von hunderten Passagieren, die den Platz vorher besetzten, auf dem Fensterrahmen lauern könnten. 

Die Armlehne

Die Armlehnen in Flugzeugen gehören zu den Bereichen, die jeder Passagier zwangsläufig berührt. Doch was viele nicht wissen: Auf den Armlehnen fühlt sich das gefährliche Darmbakterium E. coli besonders wohl. Es wurde nachgewiesen, dass dieses Bakterium bis zu 96 Stunden überleben kann. 

Türklinke und Spültaste im WC

Auf der Liste der größten Keimschleudern im Flugzeug darf natürlich das WC nicht fehlen. Es ist ein wahrer Bakterien-Hotspot, denn viele Passagiere vergessen das Händewaschen oder berühren die Klinke mit schmutzigen Händen. 

So schützen Sie sich vor Keimen im Flugzeug

Händewaschen nicht vergessen

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig, besonders nach dem Besuch der Toilette und vor dem Essen.

Desinfizieren Sie Oberflächen

Nehmen Sie Desinfektionstücher oder ein Spray mit an Bord und reinigen Sie zumindest die Oberflächen, mit denen Sie direkten Kontakt haben – wie den Klapptisch oder die Armlehne.

Vermeiden Sie enge Kleidung

Da die Sitze im Flugzeug meist nicht gründlich gereinigt werden, ist es ratsam, keine kurzen Hosen oder offenen Schuhe zu tragen. Kleidung, die Hautkontakt mit den Sitzflächen hat, sollte nach dem Flug gewaschen werden.

