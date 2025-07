Achtung: Dieses Getränk sollten Sie im Flugzeug nie bestellen

Vor allem bei Langstreckenflügen gehört ein erfrischendes Getränk einfach dazu. Doch wenn Sie sich in Zukunft unnötigen Ärger und genervte Blicke der Flugbegleiter ersparen möchten, sollten Sie besser die Finger von einem ganz bestimmten Getränk lassen.

Flugreisen sind ohnehin schon stressig genug: Verspätete Abflüge, unbequeme Sitze und der ständige Lärm im Hintergrund können einem den letzten Nerv rauben. Doch auch noch Ihre Getränkewahl kann für ordentlich Chaos an Bord sorgen. Und bevor Sie nun an den berühmten Tomatensaft denken: Falsch gedacht! Es ist kein exotischer Saft oder ein ausgefallenes Cocktail-Mixgetränk, sondern ein ganz gewöhnlicher Drink, auf den Sie besser verzichten sollten.

Warum Cola Light die Flugbegleiter in den Wahnsinn treibt

Das nächste Mal, wenn Sie auf einem Flug sind und Durst haben, überlegen Sie es sich besser zweimal, bevor Sie Cola Light bestellen. Denn die enthaltene Kohlensäure kann zu einem echten Problem werden. Die Cola Light schäumt im Flugzeug so stark, dass es die Flugbegleiter jedes Mal zur Verzweiflung bringt!

© Getty Images

Der Schaum entsteht durch die CO₂-Perlen, die sich beim Einschenken in der Flüssigkeit lösen und aufsteigen. Je mehr CO₂ im Getränk ist, desto mehr Schaum entsteht. In einem Flugzeug, wo der Luftdruck deutlich niedriger ist als am Boden, verhalten sich Getränke besonders empfindlich. Dadurch dauert das Einschenken viel länger als bei anderen Softdrinks, und wer schon einmal die ungeduldigen Blicke hinter sich gespürt hat, weiß, wie unangenehm das für alle Beteiligten werden kann.

Warum schäumt Cola Light mehr als andere Softdrinks?

Laut Dr. Ulrich Krings vom Institut für Lebensmittelchemie an der Universität Hannover könnte die höhere Menge an CO₂ der Grund sein, warum Cola Light stärker schäumt. Darüber hinaus spielt auch die spezielle Art der verwendeten Säuren eine Rolle. In Cola Light kommen neben Kohlensäure auch Zuckerersatzstoffe wie Aspartam, Acesulfam-K und Cyclamat zum Einsatz, die ebenfalls das Schäumen fördern können. Diese Süßstoffe haben andere physikalische Eigenschaften als Zucker, was das Verhalten der Cola beeinflusst.

So können Sie das Cola-Chaos umgehen

© Getty Images

Einige Flugbegleiter sind mittlerweile der Meinung, dass sie die Cola Light gar nicht erst einschenken sollten. Stattdessen könnte man den Passagieren einfach die Cola-Dose und den Becher reichen oder sie selbst bitten, die Dose zu öffnen. Dies würde nicht nur den Serviceprozess beschleunigen, sondern auch das Risiko des Schäumens vermeiden.