Erste Verbote: Urlauber wegen neuem Strand-Trend wütend

Ein neuer Trend in den USA sorgt für viel Protest. Immer mehr Leute nehmen ihre großen Zelte und Planen mit und besetzen die besten Plätze am Strand.

"Beach Sprawling" überschattet gerade den Sommer in den USA. Dabei bauen Badegäste immer größere Zelte, Pavillons und Sonnenschirme auf. Sie sorgen damit für viel Unmut bei den anderen Gästen. Denn diese überdimensionierten Schirme und Zelte versperren den anderen die Sicht.

Der Trend offenbart ein großes Problem. Eine neue Studie von "Beach.com" zeigt, dass rund 92 Prozent der Amerikaner zugeben, sich am Strand rücksichtslos zu verhalten. Das "Beach Sprawling" steht dabei ganz oben auf der Liste der störenden Verhaltensweisen.

"Es ist definitiv nervig"

Gegenüber "NBC News" sagt ein Strandbesucher aus New Jersey: "Es ist definitiv nervig. Alle sind einfach aufeinander gehäuft." Joseph Gaspari aus New Jersey berichtet, dass einige Familien früh morgens an den Strand kommen, um ihre Zelte aufzubauen und dann wieder nach Hause fahren. Damit wollen sie sich ihren Platz reservieren. Gaspari klagt: "Plötzlich kommen die Leute früh am Morgen, stellen diese riesigen Zelte auf und gehen dann nach Hause – und das ist dann ihr reservierter Platz."

Auf den sozialen Medien wird dieser Trend heftigst kritisiert. Eltern beschweren sich immer häufiger, dass sie wegen der Zelte ihre Kinder im Wasser nicht sehen können. Auf TikTok schreibt eine Nutzerin: "Ich hasse, hasse, hasse diese Zelte. Sie sollten nicht erlaubt sein. Ich kann mein Kind nicht sehen, wenn es im Wasser ist – es blockiert die Sicht."

Erste Verbote

Der Trend sorgt mancherorts schon für die ersten Verbote. Mehrere Strände in Delaware, New Jersey und Maryland haben drastische Maßnahmen ergriffen. Ocean City in Maryland hat zum Beispiel im Juni 2025 ein komplettes Zeltverbot verhängt. Der Bürgermeister Rick Meehan erklärt: "Unsere Strände werden extrem überfüllt, und wir wollen sicherstellen, dass wir ein Erlebnis bieten können, das jeder genießen kann."

Die neue Regel verbietet Zelte komplett und Pavillons dürfen nur noch bis maximal 10 auf 10 Fuß (etwa 3x3 Meter) groß sein. Es müssen mindestens drei Fuß (rund einen Meter) Abstand zum Nachbarn bestehen. Bei Verstößen können Bußgelder zwischen 25 und 1.000 Dollar anfallen.