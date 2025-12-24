Mächtigster Mafia-Boss in Neapel festgenommen

Der 49-jährige Ciro Andolfi, einer der meistgesuchten Bosse der Camorra, ist von Carabinieri in Neapel festgenommen worden.

Andolfi war seit 2022 auf der Flucht und stand wegen eines Haftbefehls mit einer verbleibenden Freiheitsstrafe von acht Jahren aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation, Erpressung mit mafiösen Methoden und Korruption auf der Fahndungsliste, wie Ermittler am Mittwoch berichteten.

Der Kriminelle, der in die Liste der 100 gefährlichsten Personen des Innenministeriums aufgenommen wurde, konnte im Stadtteil Barra von Neapel in einem eigens errichteten Versteck in einer Wohnung festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen, bei denen auch spezialisierte Einsatzkräfte des Carabinieri-Kommandos von Neapel beteiligt waren.

Boss nach Durchsuchung eines Apartments gefasst

Andolfi gilt als Mitglied des Camorra-Clans Andolfi Cuccaro, der in der östlichen Region Neapels operiert. Er wurde nach einer Durchsuchung eines Apartments, das als Versteck diente, von den Ermittlern entdeckt.

Im Gegensatz zur Cosa Nostra, die von einer zentralen Führung geleitet wird, besteht die Camorra aus vielen unabhängigen Clans, die jeweils ihre eigenen Absprachen und Machtstrukturen haben. Laut den italienischen Justizbehörden umfasst die Camorra etwa 100 Clans mit rund 6.000 Mitgliedern. Ihr Einfluss erstreckt sich vor allem auf Neapel und das Umland in der Region Kampanien.