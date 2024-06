Bei sommerlichen 29 Grad: Hund musste aus Auto befreit werden

Passanten bemerkten den bereits beeinträchtigten Magyar Vizsla in dem Van auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrum und schlugen Alarm.

Zum Glück bemerkten Passanten den Hund im Auto auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Ebreichsdorf. Die Fahrer- und die Beifahrertür des Wagens waren zwar leicht geöffnet, dennoch soll der Magyar Vizsla, ein ungarischer Vorstehhund auf die Zeugen bereits einen nicht mehr guten Eindruck gemacht haben.

Sie versuchten noch den Besitzer in den umliegenden Geschäften ausfindig zu machen. Als ihnen das aber nicht gelang, alarmierten sie die Polizei, welche wiederum die Feuerwehr zur Unterstützung geholt hatte.

© Thomas Lenger/Monatsrevue ×

Auto für Befreiung geöffnet

„Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen waren, hatte die Polizei das Fahrzeug bereits durch die Seitenscheiben geöffnet. Wir kletterten dann in den Wagen, öffneten von innen den Kofferraum und brachten den Hund ins Freie“, so Kommandant Michael Ditzer von der Feuerwehr Ebreichsdorf.

Die Besitzerin kam wenig später zu ihrem Fahrzeug und wurde von der Polizei zu dem Vorfall befragt.