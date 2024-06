Rätsel um "Baba": Chihuahua-Hündin nach Einbruch verschwunden

Von der 15-jährigen Hündin fehlt seit Montag jede Spur. Die Familie hofft nun auf Hinweise und bietet für entscheidende Hinweise sogar einen Finderlohn an.

Ein unglaubliches Drama spielte sich am Montagabend im Emil Fucik-Hof in Favoriten ab. Während Hundebesitzerin Rozalia (59) ihre Freundin besuchte, wurde in ihre Wohnung eingebrochen. Die Täter klauten Bargeld, Zigaretten und weitere Kleinigkeiten, hinterließen aber in den Räumen ein völliges Chaos.

Besitzerin Rozalia (5) mit ihrer geliebten Chihuahua-Hündin. © zVg. ×

Besonders brisant: Die Chihuahua-Hündin Baba, die zu Hause geblieben war, um sich auszuruhen, musste alles mitansehen. Schlimmer noch: Seit dem Einbruch fehlt von der 15-jährigen Hund-Oma, die seit ihrem Welpenalter bei der Familie lebt, jede Spur. "Wir können es nicht fassen", sagt Aniko, die Tochter der Hundebesitzerin. Baba sei so ein unglaublich lieber und gutmütiger Hund, der fast nie eine Leine gebraucht hatte.

Tochter Aniko mit der braven Hündin in der Stadt. © zVg. ×

Türe nach dem Einbruch offen

Ob der herzige Chihuahua von den Einbrechern mitgenommen wurde oder doch selbst vor lauter Angst aus der Wohnung geflüchtet war, ist bisher unklar. "Die Türe stand nach dem Einbruch offen. Unser Nachbar bemerkte, dass etwas nicht stimmte und rief die Polizei", sagt die 34-Jährige.

Das Chaos in der Favoritner Wohnung nach dem Einbruch. © zVg. ×

© zVg. ×

© zVg. ×

© zVg. ×

Seither hofft die Familie auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mindestens 200 Euro würden sie für entscheidende Hinweise auf den Verbleib der Hündin zahlen. "Meine Mutter ist seit dem Vorfall völlig unter Schock. Sie sitzt im Hof und wartet darauf, dass Baba wieder zurückkommt", so Aniko weiter. "Wir hoffen nun auf ein Wunder. Bitte bringt uns unsere Baba wieder zurück", lautet ihr Appell.