Video zeigt: Hier wird Hund "Kiwi" gestohlen

Vor einem Supermarkt in Meidling ist der kleine Zwergspitz "Kiwi" der Wienerin Leila verschwunden. Jetzt ist klar: Der Zwergspitz wurde gestohlen, es gibt sogar einen Beweis dafür - ein Video zeigt das gemeine "Dognapping".

Wien. Nur kurz einkaufen war der Vater einer Wienerin - dann der Alptraum: Als der Senior aus dem Geschäft kam, war der Zwergspitz, der draußen angeleint war, plötzlich weg - ein Horror für den Wiener und seine Tochter, die Hundehalterin Laila B. Am 1. Juni verschwand ihr Zwergspitz "Kiwi" vor einem Supermarkt in Meidling. Der Verdacht, dass der kleine Vierbeiner gestohlen bzw. gekidnappt wurde, um irgendwann Geld zu erpressen, hat sich jetzt wohl bestätigt.

Hier zeigt ein Überwachungsvideo, wie der Täter oder vermutlich die junge schlanke Täterin mit Hoodie über dem Kopf zuschlägt:

Video zum Thema: Kiwi

Nachdem Leila B. in ihrer Verzweiflung für Hinweise eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt hat, kommen ihr jetzt (unerwartet) die Aufnahmen aus der Überwachungskamera eines Geschäfts in der Ruckergasse zu Hilfe: Sie dauern nur wenige Sekunden, zeigen aber deutlich, wie sich die Entführerin anschleicht, Kiwi hochhebt und davongeht.

Kiwi auf der Facebook-Seite der Hunde-Such-Hilfe.

Zeugen zufolge lief die Hoodie-Gestalt mit dem Zwergspitz in Händen bei der nächsten Kreuzung, über die Straße, wobei die Fußgängerampel Rot zeigte. Die Polizei gab kurz darauf bekannt, in dem Fall um den gestohlenen Hund eingebunden zu sein, Ermittlungen würden laufen. Eine heiße Spur soll übrigens über die Wienzeile hinaus von Meidling in den 15. Bezirk führen.

Wer erkennt den oder die Verdächtige(n)? Hinweise nimmt die Polizei oder auch die Facebook-Plattform Hunde-Such-Hilfe - die in solchen Fällen besonders engagiert ist - entgegen.