Jeep fing Feuer: Österreicherin starb in Griechenland

Traurige Nachrichten über das Schicksal einer Österreicherin kommen aus Griechenland: Dort hatte eine Wienerin, die in Südpilion mit ihrer Lebensgefährtin einen Olivenhain betrieb, einen tödlichen Feuer-Unfall.

Wien, Trochala. Die Tragödie nahm seinen Lauf, als die 75-Jährige Vera V., die aus Währing stammt und seit vielen Jahren in Griechenland lebt, Freitagabend Freunde in Platanias besuchte. In der Nacht noch fuhr sie mit ihrem großen Jeep und ihrer Hündin Lillifee zurück in das kleine idyllische Dorf Trochala, wo sie mit ihrer Lebensgefährtin einen Olivenhain bewirtschaftet, um hochwertiges Öl herzustellen.

Angeblich war die Seniorin - deren Anwesen samt Ernte im Vorjahr durch die Überschwemmungen heftig in Mitleidenschaft gezogen worden war - nur deshalb noch zurückgefahren, weil sie am Samstag nach Österreich fliegen wollte. Auf einer Landstraße im südlichen Pilion kam sie aber von der Straße ab, teilte die griechische Polizei am Samstag mit. Der Geländewagen landete im Straßengraben und fing Feuer.

Der idyllische Olivenhain der verstorbenen Wienerin. © Facebook ×

Regionalen Berichten zufolge war beim Crash ohne Unfallgegner Sprit oder Öl ausgetreten, worauf der Wagen plötzlich in Flammen aufging. Anrainer hörten mehrere Explosionen und eilten zur Unfallstelle, doch die Österreicherin und ihr Hund waren in dem Jeep eingeschlossen und hatten keine Chance mehr gefunden, sich zu befreien.

Die Feuerwehr wurde gegen 22.40 Uhr über das brennende Fahrzeug informiert und raste mit 15 Feuerwehrleuten in mehreren Fahrzeugen vor Ort. Doch für die 75-Jährige und ihre Hündin kam jede Hilfe zu spät.

Auf Facebook verabschieden sich die Hinterbliebenen mit berührenden Worten: "Ehre das Sterben, sowie du die Geburt ehrst, es gibt keinen Unterschied, eine ist die andere Seite der Medaille, aber es ist dieselbe Münze, es ist derselbe Ort, an dem Schönheit existiert. Danke für euer Sein."