Mitten in der Urlaubszeit: Streik bei Ryanair - was man jetzt wissen muss

Ryanair-Urlauber müssen sich ab dem 15. August auf Streiks in Spanien einstellen. Ein Bodendienstleister der Airline legt die Arbeit nieder – mitten in der Sommer-Hochsaison.

Wer in den kommenden Monaten mit Ryanair nach Spanien fliegt, etwa nach Barcelona, Mallorca oder Teneriffa, könnte vom Streik eines Bodendienstleisters betroffen sein. Die spanische Gewerkschaft UGT hat ihre Mitglieder bei Azul Handling, einer Tochtergesellschaft von Ryanair, zu insgesamt 23 Streiktagen bis Jahresende aufgerufen.

Streikbeginn mitten in der Ferienzeit

Die ersten Streiktage sind für den 15., 16. und 17. August angesetzt – weitere folgen bis zum 31. Dezember. Betroffen sind unter anderem Flughäfen in Madrid, Barcelona, Mallorca, Teneriffa Süd und Alicante. Die Proteste richten sich gegen Sanktionen gegen Mitarbeitende und Überstundenmissbrauch.

Laut Ryanair seien nur externe Bodenabfertiger betroffen – man rechne nicht mit Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Trotzdem sollten Passagiere sich vorab auf den Webseiten der Flughäfen oder der Airline informieren.

Alle geplanten Streiktage im Überblick:

August: 15., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

September: 6., 7., 13., 14.

Oktober: 11., 12.

November: 1., 2., 8., 9.

Dezember: 20., 21., 27., 28., 31.

Was Reisende jetzt wissen müssen

Passagiere sind durch die EU-Fluggastrechteverordnung abgesichert:

Entschädigung ab 250 Euro bei Ankunft am Zielort mit mindestens 3 Stunden Verspätung oder bei Flugausfall – sofern der Streik dem Unternehmen zuzurechnen ist.

Versorgungspflicht bei über 2 Stunden Verspätung: Mahlzeiten, Getränke, Kommunikation sowie ggf. Hotelübernachtung und Transport dorthin.

Alternative Beförderung oder Rückerstattung ab 3 bzw. 5 Stunden Verspätung. Wichtig: Keine selbstständige Umbuchung ohne Rücksprache mit Ryanair, sonst droht der Verlust des Anspruchs.

Urlauber müssen sich gegebenenfalls auf Verspätungen oder Ausfälle einstellen.