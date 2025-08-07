Schwere Sicherheitslücke: Nutzer DIESER Smartphones sollten schleunigst handeln

Samsung hat im August 2025 ein wichtiges Software-Update für viele seiner Geräte veröffentlicht. Die Aktualisierung soll gleich mehrere Probleme beheben – darunter auch eine besonders schwere Lücke.

Was genau geändert wurde, welche Geräte das Update bekommen und warum ältere Modelle leer ausgehen, erfahren Sie hier.

Was das neue Samsung-Update bringt

Das neue Update für Samsung-Smartphones und -Tablets enthält insgesamt 29 Korrekturen, die den Schutz der Geräte verbessern. Besonders im Mittelpunkt steht ein Fehler mit der Kennung CVE-2025-48530. Dieser Fehler wurde als besonders schwer eingestuft und kann dafür sorgen, dass Unbefugte Zugriff auf wichtige Funktionen bekommen.

Update in Sicht: Besserer Schutz für viele Galaxy-Geräte © getty

Neben diesem kritischen Punkt hat Samsung auch 28 weitere Probleme behoben. Diese stammen teils aus dem Android-System selbst und wurden in Zusammenarbeit mit Google bearbeitet. Solche Sicherheitslücken könnten theoretisch für gezielte Angriffe ausgenutzt werden.

Zusätzliche Verbesserungen bei Samsung-eigenen Diensten

Neben den allgemeinen Verbesserungen im Android-System hat Samsung auch 18 Probleme behoben, die nur Geräte des Herstellers betreffen. Dabei geht es etwa um die Verwaltung des Samsung-Kontos, Fehler bei Systemfunktionen oder die Technik in den Galaxy Watches – zum Beispiel bei der Erkennung von Stürzen oder dem Absetzen eines Notrufs.

Welche Geräte das August-Update bekommen

Nicht alle Modelle erhalten das neue Paket. Samsung konzentriert sich auf aktuelle Geräte – darunter auch die neuen Falt-Smartphones und die neuesten Modelle der S-Serie. Auch einige Geräte aus dem Bereich für Firmenkunden (Enterprise-Modelle) sind dabei.

Aktuelle Modelle mit Update im August:

Faltbare Modelle:

Galaxy Z Fold3 bis Z Fold7

Galaxy Z Flip3 bis Z Flip7

W23 bis W25 (Modellreihe in China)

S-Serie:

Galaxy S21 FE bis zur aktuellen S25-Serie

A-Serie:

Galaxy A56 5G und ausgewählte Modelle der A-Serie

Modelle für Firmenkunden:

Galaxy A53 5G, A54 5G, A55 5G

Galaxy Tab Active5 Pro

Galaxy XCover6 Pro, XCover7

Welche Geräte das Update nicht mehr bekommen

Einige ältere Modelle wurden aus dem Update-Plan gestrichen. Dazu gehören zum Beispiel:

Galaxy M32 4G

Galaxy F22

Galaxy A22

Diese Modelle erhalten keine neuen Sicherheitsupdates mehr, da der Software-Support ausgelaufen ist. Wer eines dieser Geräte nutzt, sollte in Zukunft vorsichtiger sein – oder ein neueres Gerät in Betracht ziehen.

So wird das Update verteilt

Die Software wird wie gewohnt schrittweise an die Geräte gesendet. Es handelt sich um ein sogenanntes OTA-Update (Over-the-Air). Das heißt: Es erscheint direkt am Handy als Benachrichtigung. Der Rollout beginnt bei den neuesten Flaggschiff-Modellen und wird in den nächsten Wochen auf andere Geräte ausgedehnt.

Warum das Update wichtig ist

Mit dem neuen Update schützt Samsung seine Nutzer besser vor Angriffen durch Schadsoftware oder Datenklau. Besonders bei einem Fehler mit hoher Risikostufe ist es ratsam, die Software möglichst schnell zu aktualisieren. Neben dem Schutz soll das Update auch für mehr Stabilität im Alltag sorgen – etwa bei der Nutzung von Apps oder bei der Verbindung mit anderen Geräten.