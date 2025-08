Neues WhatsApp-Update erweitert jetzt DIESE vielgenutzte Funktion

Der beliebte Messenger-Dienst testet derzeit zwei Neuerungen, die vor allem im Alltag nützlich sein könnten. Eine davon hilft beim Austausch in Gruppen, die andere schützt vor unseriösen Einladungen.

In der neuesten Testversion der WhatsApp-App für Android (Version 2.25.22.11) wird ein neuer Gruppen-Status ausprobiert. Damit können Teilnehmende eines Gruppen-Chats eigene Statusmeldungen nur innerhalb dieser Gruppe anzeigen. Andere Kontakte – also solche, die nicht Teil der Gruppe sind – sehen diese Meldungen nicht. Diese neue Funktion funktioniert ähnlich wie die bekannten Statusmeldungen in WhatsApp: Es können Texte, Bilder oder Videos gepostet werden. Alles verschwindet nach 24 Stunden automatisch wieder.

Gerade in Gruppen mit vielen Mitgliedern gehen wichtige Nachrichten leicht unter. Mit dem neuen Gruppen-Status können auch Personen ohne spezielle Rechte (also nicht nur Admins) eine Mitteilung sichtbar platzieren – zum Beispiel eine Erinnerung an ein Treffen, einen Termin oder eine Info. So bleibt die Übersicht erhalten, auch wenn der Chat selbst unübersichtlich wird.

Zusätzlich zu den neuen Statusmeldungen gibt es auch ein Feature, das vor betrügerischen Gruppen-Einladungen warnen soll. Wenn man künftig von einer unbekannten Person zu einer WhatsApp-Gruppe eingeladen wird, erscheint eine sogenannte Sicherheitsübersicht.

added to a group you don’t recognize? ???? if that happens, we give you info about the group and suggest safety tools you can use to decide if it’s a group you want to stay in or leave