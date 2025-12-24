Versteckte WhatsApp-Funktion: Dringend Einschalten!

WhatsApp bietet Funktionen, die oft unbemerkt bleiben. Eine davon kann entscheidend sein, wenn es um Datenschutz und die Sicherheit persönlicher Nachrichten geht.

Milliarden Menschen nutzen WhatsApp laut eigener Aussage des Unternehmens. Umso wichtiger ist es, dass sensible Daten und private Informationen für Dritte unsichtbar bleiben. Eine eher versteckte Funktion kann dabei helfen, potenzielle Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Warum Benachrichtigungen wichtig sind

In den Kontoeinstellungen von WhatsApp findet sich die Option „Sicherheitsnachrichten auf diesem Gerät anzeigen“. Sie informiert darüber, wenn sich der Sicherheitscode eines Kontakts ändert. Jeder Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chat verfügt über einen solchen Code, mit dem sich Nachrichten und Anrufe verifizieren lassen.

Sicherheitscode im Überblick

Der Sicherheitscode ist im Kontaktinfo-Bildschirm zu finden – entweder als QR-Code oder als 60-stellige Zahlenkombination. Er dient dazu, sicherzustellen, dass die Kommunikation weiterhin verschlüsselt und geschützt ist.

Wann sich Codes ändern

Eine Änderung des Sicherheitscodes kann auftreten, wenn ein Kontakt WhatsApp neu installiert oder auf ein anderes Gerät wechselt. Mit aktivierten Sicherheitsbenachrichtigungen lässt sich erkennen, ob diese Änderung legitim ist oder möglicherweise auf ein Risiko hindeutet.

Zusätzliche Kontrolle für Chats

Die Benachrichtigungen bieten eine zusätzliche Ebene der Kontrolle über persönliche Gespräche. Sollte es zu einer unautorisierten Änderung kommen, besteht die Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren, bevor sensible Daten in falsche Hände geraten.

So aktivierst du die Funktion

Es empfiehlt sich, die Sicherheitsbenachrichtigungen zu aktivieren. Sie helfen dabei, verdächtige Änderungen schnell zu erkennen und Gespräche besser zu schützen. Die Einstellung muss auf jedem Gerät separat vorgenommen werden.

Aktivierung der Sicherheitsbenachrichtigungen:

Öffne WhatsApp und tippe auf das Drei-Punkte-Menü

Gehe zu Einstellungen > Konto > Sicherheitsbenachrichtigungen

Aktiviere „Sicherheitsbenachrichtigungen auf diesem Gerät anzeigen“

Falls keine Benachrichtigungen mehr gewünscht sind, lässt sich die Funktion jederzeit deaktivieren:

Öffne WhatsApp und tippe auf das Drei-Punkte-Menü

Gehe zu Einstellungen > Konto > Sicherheitsbenachrichtigungen

Deaktiviere „Sicherheitsbenachrichtigungen auf diesem Gerät anzeigen“

