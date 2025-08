Microsoft warnt: DIESE beliebte Office-Funktion wird jetzt deaktiviert

Wer Texte lieber diktiert, statt sie zu tippen, oder sich gerne E-Mails vorlesen lässt, sollte bei der Microsoft-Office-Version genau hinsehen.

Denn ab Anfang 2026 werden diese Funktionen in älteren Versionen nicht mehr verfügbar sein.

Das ändert sich jetzt

Microsoft hat bekannt gegeben, dass die Funktionen Diktat, Transkription und Vorlesen in Office-Apps wie Word oder Outlook nur noch mit neueren Versionen funktionieren werden. Betroffen sind dabei alle Installationen mit einer Versionsnummer unter 16.0.18827.20202. Diese Schwelle wurde mit einem Update im Juli 2025 eingeführt. Wer diese Nummer nicht erreicht, kann die genannten Sprachfunktionen ab Ende Jänner 2026 nicht mehr nutzen. Für Nutzerinnen und Nutzer in bestimmten staatlichen Cloud-Umgebungen (z. B. GCC, GCC High oder DoD in den USA) endet die Übergangsfrist erst im März 2026.

Dann kommt diese Änderung

Im Hintergrund stellt Microsoft seine Sprachdienste auf eine neue Technik um. Diese ist nicht mehr mit alten Office-Versionen kompatibel. Um weiterhin mit Sprache arbeiten zu können, ist also ein Update notwendig.

Wer betroffen ist

Alle, die Microsoft 365 nutzen, sollten spätestens bis Jänner 2026 prüfen, ob sie eine aktuelle Version im Einsatz haben. Wer sich unsicher ist, kann die Version direkt in der Office-Anwendung prüfen. Über die Update-Funktion oder mit Hilfe der IT-Abteilung lässt sich die Software auf den neuesten Stand bringen.

Das geschieht mit aktuellen Versionen

Wer bereits eine neuere Version als 16.0.18827.20202 installiert hat, muss nichts unternehmen. In diesen Versionen funktionieren alle Sprachfunktionen weiterhin wie gewohnt. Diese Ankündigung ist Teil einer Reihe von Anpassungen bei Microsoft. Schon im April 2024 wurde daran erinnert, dass der Support für Office 2016 und Office 2019 mit 14. Oktober 2025 endet. Auch für Windows 10 läuft der volle Support schrittweise aus – nur Sicherheitsupdates sind noch bis 2028 vorgesehen.