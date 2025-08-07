Nach Baby-News: Anna Ermakova teilt gegen Papa Boris Becker aus!

Boris Becker wird wieder Vater – doch Tochter Anna Ermakova erfuhr es aus der Presse. Jetzt reagiert sie mit deutlichen Worten.

Ende Juni 2025 überraschten Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro mit freudigen Nachrichten: Das Paar erwartet ein gemeinsames Kind. Es wird das vierte für die Tennislegende – und nicht jeder in der Patchworkfamilie wurde direkt informiert.

Denn ausgerechnet seine Tochter Anna Ermakova (25) hat – nach eigenen Angaben – wie so oft erst aus den Medien von der Schwangerschaft erfahren. Im Interview mit Moderatorin Janin Ullmann bei Gala im TV sprach sie nun erstmals öffentlich über das Baby ihres Vaters – und ihre Worte lassen tief blicken.

Aus der Presse erfahren – wie immer

Anna, die aus Beckers früherer Affäre mit Angela Ermakova stammt, wurde nicht im direkten Umfeld ihres Vaters groß. Ihr Verhältnis zu ihm ist distanziert, aber nicht vollständig abgebrochen. Als Beckers Mutter Elvira 2022 starb, meldete sich Anna bei ihm. Trotzdem ist ihr Fazit über die Kommunikation klar: „Wie immer habe ich es aus der Presse erfahren.“





„Ein neues Baby ist ein Segen“

Trotzdem überwiegt bei der "Let's Dance"-Siegerin die Freude über den baldigen Familienzuwachs. „Ein neues Baby. Ein neuer Anfang ist immer gut. Ein Baby ist ein Segen. Das ist wundervoll“, sagt sie im Gespräch. Ihre Reaktion wirkt ehrlich – aber nicht ohne kritischen Unterton.

Denn auf die Frage nach ihren Gefühlen lässt Anna schließlich einen Satz fallen, der deutlich macht, dass alte Wunden noch nicht verheilt sind:

„Ich hoffe nur, dass er dieses Mal ein besserer Vater sein wird.“

Viel Vergangenheit, neue Zukunft

Boris Becker wird mit 57 noch einmal Vater. Seine erwachsenen Söhne Noah (31) und Elias (25) stammen aus der Ehe mit Barbara Becker, Sohn Amadeus (15) aus der Verbindung mit Lilly Becker. Für Becker ist es bereits das vierte Kind – für Anna bleibt er jedoch vor allem eines: ein Vater, der nie wirklich da war.