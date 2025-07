Boris Becker und seine Ehefrau Lilian im Baby-Talk

Boris Becker und seine Frau Lilian starten nicht nur privat in eine aufregende Zeit: Die werdenden Eltern erwarten im Dezember ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt feiern sie gemeinsam auch ihr berufliches Comeback in einer neuen Werbekampagne.

Boris Becker (57) erlebt aktuell eine besonders aufregende Phase – privat wie beruflich. Gemeinsam mit Ex-Kicker Stefan Effenberg (56) präsentierte er am Donnerstag in Berlin eine ungewöhnliche Werbekampagne für einen Fenster-Versandhandel. Das Besondere: Mit dabei ist auch seine Ehefrau Lilian, seit 2019 an seiner Seite.

Gemeinsame Berufung – beruflich und privat

Für Becker ist das gemeinsame Projekt mit Lilian „etwas ganz Besonderes“, wie er bei der Vorstellung erklärte. Gleichzeitig betonte er: „Das ist ein Einzelfall. Sie hat anderes zu tun.“ Und tatsächlich: Lilian ist im vierten Monat schwanger! Es wird das erste Kind des Paares - für Boris ist es das fünfte. Lilian verriet mit einem Lächeln: „Jetzt geht es mir gut, in den ersten Wochen war mir immer wieder schlecht.“ Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Die beiden möchten sich überraschen lassen. „Boris will es nicht wissen“, so Lilian. Nur eines zählt für sie: „Hauptsache, unser Baby ist gesund", sagt sie gegenüber Bild.





Satellitenschläge im Spot

In insgesamt sechs Werbespots spielen Boris und Lilian ein Ehepaar, das mit einem nervigen Nachbarn zu tun bekommt – dargestellt von Stefan Effenberg. Ob laute Porsche-Motorengeräusche, ein überaktiver Rasenroboter oder Heckenscheren-Manöver: Effenberg mimt den gefürchteten Nachbar – und sorgt für ordentlich Wirbel. Die Clips heimsten in nur vier Tagen über drei Millionen Aufrufe ein.





Echter Nachbar oder nur Show?

Boris Becker bezeichnet sich selbst lachend als „guten Nachbarn“ – mit einer Einschränkung: Sollte jemand im echten Leben ähnlich aufdringlich sein wie Effenberg in den Clips, räumt er ein: „Ich könnte wahrscheinlich nicht so ruhig bleiben.“ Doch im Spot-Kontext zeigt er Humor und Gelassenheit – zumindest, wenn keine Rasenroboter kursieren.

Ein emotionaler Moment im Leben des Tennisstars: Privates Glück und öffentliches Comeback gehen hier Hand in Hand – mit Lilian im Arm, einem Baby auf dem Weg und einem Spot, der viral geht.