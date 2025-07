Becker: Liebesshow bei oe24-Konzert von Lionel Richie

Lionel Richie brachte Wien zum Tanzen – und Boris Becker gleich mit! Beim oe24-Konzert in der Stadthalle feierte der Schmusepop-König ein Hit-Feuerwerk – und der Tennisstar turtelte verliebt mit Freundin Lilian auf Instagram.

Heiß, heißer, Lionel Richie! Die ewige Pop-Legende brachte am Mittwochabend nicht nur die Wiener Stadthalle zum Kochen – sondern auch Tennis-Ikone Boris Becker zum Tanzen! Der 57-Jährige zeigte sich verliebt wie nie: Auf Instagram teilte er ein Video, das ihn bei einem romantischen Tanz mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro während des Konzerts zeigt. Die Turtelshow zu Richie-Klängen wie „Easy“ oder „Three Times A Lady“ sorgt seither für viele Herzchen und Kommentare.

Das Konzert war Teil der von oe24 präsentierten Tournee „Say Hello To The Hits“ – und Richie lieferte genau das: Eine Hitmaschine, wie sie im Buche steht. Obwohl der US-Star mit 20 Minuten Verspätung startete, verzieh ihm das Publikum sofort – denn er eröffnete gleich mit seinem größten Schmachtfetzen: „Hello“. Schon beim ersten Refrain überließ Richie das Singen ganz den 7.000 euphorisierten Fans, darunter neben Becker auch Kult-Rapper Flavor Flav (Public Enemy).

Von Anfang bis Ende folgte ein musikalischer Rundumschlag durch fast fünf Jahrzehnte Karriere: Schmusepop mit „Lady“, Funk-Klassiker wie „Brick House“ und natürlich Mega-Hits wie „Dancing on the Ceiling“ oder „Say You, Say Me“. Dabei bewies Richie nicht nur musikalisch, sondern auch als Entertainer absolute Weltklasse.





Heiße Show

„Wien, seid ihr das wirklich? Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier je so heiß war“, scherzte der 75-Jährige angesichts der Saunatemperaturen in der Stadthalle. „Schnee ja – aber diese Hitze!“ Und weiter: „Meinem Schlagzeuger rinnen ja schon die Tattoos weg!“ Der Hitgigant nahm die Hitze auch gleich zum Motto des Abends: „Sonne, Hitze – und jetzt noch Lionel Richie!“

Für Paare im Publikum gab’s gleich noch eine Beziehungsempfehlung vom Altmeister der Romantik: „Wenn ihr diese Kuschelstimmung, die ich für euch aufbaue, daheim nicht nutzen könnt – dann ist euch echt nicht mehr zu helfen!“

Im Finale wurde es nochmal bombastisch: „My Destiny“, das mit einem fetten Zitat aus Van Halens „Jump“ aufgemotzte „Dancing on the Ceiling“, „We Are The World“ und die ultimative Party-Hymne „All Night Long“ sorgten für kollektive Glücksgefühle.