Am Mittwoch zündet Lionel Richie sein Hit-Feuerwerk in Wien

oe24 präsentiert die Bombast-Show des Superstars - mit jeder Menge Laser- und Licht-Show, Feuersalven und seinen größten Hits in der Wiener Stadthalle

„Ich bin ja längst an dem Punkt angelangt, wo ich so viele Hits habe, dass ich gar nicht alle spielen kann! Aber diesem "Problem" stelle ich mich gerne!“ Pop-Legende Lionel Richie hat vor seinem großen oe24-Konzert am 16. Juli in der Wiener Stadthalle gut lachen. Mit der neuen Show „Say Hello To The Hits” (“Damit ist eigentlich alles gesagt!“) liefert er eine mitsingfreudige Zeitreise durch seine auch schon 57-jährige Karriere.

Schon beim Tourstart in Belfast lieferte Richie für 10.000 Fans in der SSE Arena vom Opener „Hello“ bis zum Finale „All Night Long“ das wohl größte Hitfeuerwerk aller Zeiten. “Easy”, “Stuck On You”, Dancing on A Ceiling”, der Commodores-Klassiker “Three Times A Lady”, “Lady” und natürlich “We Are The World”.

Knapp zwei Stunden absoluter Mitsing-Garantie begleitet von exquisiter Videoshow, unzähligen Feuersalven und Licht- und Laseroverkill: “Die Fans kennen alle Songs: Falls ich also einen Text vergesse, höre ich einfach auf zu singen, und sie singen weiter. Ich bin dabei ja fast nur mehr Mittel zum Zweck!“

Das ist die Setlist der neuen Lionel Richie Show:

Hello

Running With the Night

Easy / My Love

Penny Lover

Se La

Stuck on You

Sail On

You Are

Brick House / Fire

Three Times a Lady

Fancy Dancer / Sweet Love / Lady (You Bring Me Up)

Truly

Endless Love

My Destiny

Dancing on the Ceiling

Still

Say You, Say Me

We Are the World

Zugabe:



All Night Long (All Night)

Als Highlight lässt er sich bei „Say You Say Me“ samt seinem Klavier auf einer Empore in luftige Höhen hiefen. Dazu mischt Lionel, den man den in Kürze anstehenden 76er so gar nicht anmerkt, dem 80er-Jahre Disco-Hadern “Dancing on A Ceiling” sogar den Rock- Klassiker „Jump“ von Van Halen bei - am 16. Juli beim oe24-Konzert in der Wiener Stadthalle.