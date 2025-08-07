Kult-Experte hört im TV auf

Alfred Tatar beendet nach zehn Jahren seine Tätigkeit als TV-Experte bei "Sky Sport Austria" mit sofortiger Wirkung, wie der TV-Sender berichtet. Grund dafür sind gesundheitliche Probleme, die ihm das Sprechen erschweren.

Der frühere Fußballtrainer, der unter anderem bei Lok Moskau, der Vienna, Ried und Mattersburg tätig war, war seit 2013 durchgehend für "Sky" im Einsatz. Auch in den Jahren 2004 bis 2006 war er bereits Teil des Expertenteams des Senders (damals noch "Premiere"). Trotz seines Rückzugs vom Bildschirm bleibt der bald 62-Jährige dem Sender als Online-Experte und "Fußball-Orakel" erhalten. In einer persönlichen Mitteilung bat Tatar um Respekt für seine Privatsphäre und kündigte an, sich nicht weiter zu seiner Situation äußern zu wollen.

Tatars Statement im Wortlaut

Das ist das Statement von Alfred Tatar, das "Sky" auf seiner Homepage veröffentlichte:

"Nach zehn wunderschönen Jahren habe ich beschlossen, meine Tätigkeit als Sky Experte zu beenden. Hintergrund dafür sind gesundheitliche Probleme, die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will. Vor allem nach der letzten Sendung tauchten viele unnötige Spekulationen zu meiner Person im Internet auf, denen ich mit dieser Veröffentlichung ein Ende bereiten möchte.

Mein Dank gilt Sky, wo ich viele Jahre lang die Möglichkeit bekommen habe, meine Gedanken zum Fußball darzulegen und das auf meine ganz persönliche Art und Weise. Zudem möchte ich mich von Herzen beim TV-Publikum bedanken, für die große Aufmerksamkeit um meine Person, die ich auch in vielen persönlichen Begegnungen spüren durfte. Ich bitte die Menschen, auf meine Probleme Rücksicht zu nehmen, aber mich nicht abzuschreiben.

Mir ist zudem wichtig zu betonen, dass ich auch weiterhin mit Sky verbunden bleiben werde und meine Tätigkeit als wöchentliches Tipp-Orakel weiterführen werde."



König dankt Tatar "für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit"

In einem Statement dankt Uwe König, Vice President Sports Editorial, Alfred Tatar "für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der Du TV-Publikum und Kollegenschaft gleichermaßen mit Deiner fachlichen Expertise und Deiner Menschlichkeit begeistert hast."

"Immer wieder gelang es Dir als unserem 'Kult-Experten', wie Du oft in den Medien bezeichnet wurdest, mit unkonventionellen, humorvollen Zugängen für erleuchtende und unvergessliche TV-Momente zu sorgen."

"Wir von Sky sind in Gedanken bei Dir und werden Dich in Deiner Einzigartigkeit als Experte und als Mensch im TV-Umfeld sehr vermissen", so Uwe König. Beim Sky freue man sich, dass Tatar dem Sender auf seiner digitalen Plattformen erhalten bleibt.