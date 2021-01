Nach oe24-Bericht: Österreich stoppt jetzt doch AUA-Flüge aus London

Eine Sondergenehmigung für AUA-Flüge aus London stand im Raum. Nach internen Diskussionen wurde dies nun aber wieder verworfen.

Riesen Aufregung am Dienstag in Wien. Wie oe24 berichtete, sollte es eine Sondergenehmigung für AUA-Flüge aus London geben.Von 6. bis 10. Jänner sollten daher wieder Passagiere mit österreichischer Staatsbürgerschaft, sowie jene mit Wohnsitz in Österreich trotz Landeverbots von der AUA nach Wien befördert werden. Auch die Airline selbst twitterte darüber. Nun sieht aber alles wieder anders aus.Wie ÖSTERREICH erfuhr, habe es interne Diskussionen gegeben. Der Tweet ist mittlerweile gelöscht, das Landeverbot für Maschinen aus Großbritannien gilt und auch von Seiten des Gesundheitsministeriums heißt es: "Es wird keine Ausnahmen geben."