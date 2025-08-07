Bosse-Beben fix! FC Bayern setzt IHN vor die Tür

Beim FC Bayern München kracht es hinter den Kulissen: Der deutsche Rekordmeister hat sich mit sofortiger Wirkung von Finanzvorstand Michael Diederich getrennt. Das gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt.

Eine Begründung für die Entscheidung lieferte der Verein zunächst nicht. Intern soll die Trennung jedoch nicht ganz überraschend gekommen sein – laut Medienberichten soll es in der Führungsetage bereits seit Wochen Spannungen gegeben haben.

Diederich hatte erst im Juli 2023 die Position als CFO übernommen und galt als enger Vertrauter von Präsident Herbert Hainer. Vor seiner Zeit beim FC Bayern war der Manager unter anderem Vorstandssprecher der HypoVereinsbank.

Mit dem Abgang verliert der FC Bayern nach dem Umbruch im sportlichen Bereich nun auch auf Führungsebene eine zentrale Figur. Wer die Nachfolge antritt, ist derzeit noch offen.