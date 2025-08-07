Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Bosse-Beben fix! FC Bayern setzt IHN vor die Tür
© Getty

Rauswurf

Bosse-Beben fix! FC Bayern setzt IHN vor die Tür

07.08.25, 12:01
Teilen

Beim FC Bayern München kracht es hinter den Kulissen: Der deutsche Rekordmeister hat sich mit sofortiger Wirkung von Finanzvorstand Michael Diederich getrennt. Das gab der Klub am Donnerstag offiziell bekannt. 

Eine Begründung für die Entscheidung lieferte der Verein zunächst nicht. Intern soll die Trennung jedoch nicht ganz überraschend gekommen sein – laut Medienberichten soll es in der Führungsetage bereits seit Wochen Spannungen gegeben haben.

Diederich hatte erst im Juli 2023 die Position als CFO übernommen und galt als enger Vertrauter von Präsident Herbert Hainer. Vor seiner Zeit beim FC Bayern war der Manager unter anderem Vorstandssprecher der HypoVereinsbank.

Mit dem Abgang verliert der FC Bayern nach dem Umbruch im sportlichen Bereich nun auch auf Führungsebene eine zentrale Figur. Wer die Nachfolge antritt, ist derzeit noch offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden