Rapid fixiert einen neuen Rekord-Transfer

Das lange Tauziehen um Martin Ndzie (22) ist zu Ende.

Die Tinte ist trocken, die diversen sportmedizinischen Tests sind absolviert. Mit dem Kameruner Martin Ndzie kann der SK Rapid eine weitere Neuverpflichtung vermelden, der defensive Mittelfeldspieler wechselt nach einigen Jahren in Israel mit sofortiger Wirkung nach Wien und erhält einen Vertrag bis Sommer 2029. Die Kaufsumme soll bei über zwei Millionen Euro liegen, dies wäre ein neuer Rekord.

Kamerun-Teamspieler

Martin Ndzie spielte zuletzt für den FC Ashdod in der „Ligat ha´Al“, der höchsten israelischen Spielklasse, und kam dort in in knapp 50 Bewerbsspielen zum Einsatz. Der am 16. Jänner 2003 geborene Kameruner wechselte erstmals bereits als 18-jähriger zu Ashdod, dazwischen kickte er als Leihspieler in der Saison 2022/23 bei Hapoel Ramat Gan in der zweithöchsten israelischen Spielklasse. Zuletzt avancierte der 188 cm große Mittelfeldspieler zu einer absoluten Stammkraft und schaffte auch den Sprung in das Nationalteam seines Heimatlandes. Für Kamerun bestritt der Linksfuß bislang drei Länderspiele, zuletzt im Juni dieses Jahres bei einem 3:0 gegen Uganda.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: "Trotz seines noch jungen Alters ist er ein Spieler, der uns rasch weiterhelfen könnte und von dem auch unser Trainerteam um Peter Stöger voll überzeugt ist“, so der 45-jährige Wiener. Da Martin Ndzie Nicht-EU-Staatsbürger ist, wird es mit der Spielgenehmigung noch etwas dauern. Sobild diese erteilt, ist wird er das Trikot mit der Rückennummer 14 tragen.

Martin Ndzie: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SK Rapid in Wien und habe bereits beim Heimsieg gegen Blau Weiß Linz die fantastische Stimmung im Stadion genossen. Mit Nenad Cvetković und ´Hari´ Marcelin kenne ich bereits zwei meiner neuen Mannschaftskollegen aus meiner Zeit in Israel persönlich und schätze diese sehr. Ich hoffe, dass ich möglichst bald mein erstes Match in Grün-Weiß bestreiten kann“, so der 22-jährige Mittelfeldspieler!