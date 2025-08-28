Naschenweng legt Beichte hin: Textaussetzer, Klo-Pannen und Fan-Unterwäsche

Melissa Naschenweng spricht in einer lustigen Challenge über einige intime Momente - auf und abseits der Bühne.
Melissa Naschenweng zeigte sich im Gespräch mit ARD Schlagerwelt ungewohnt offenherzig – und bewies dabei ihren Schmäh. In einer frechen „Mach-einen-Finger-runter“-Challenge gab die Kärntnerin so manches Geheimnis preis, das selbst eingefleischte Fans zum Schmunzeln bringen dürfte.
So verriet die selbsternannte „Alpenbarbie“, dass ihre Bühnenoutfits schon mehrmals den Geist aufgaben und sie mitten im Konzert mit gerissenen Kleidern dastand. Auch Texthänger seien keine Seltenheit – doch auf ihre Anhänger könne sie sich verlassen: „Die helfen mir sofort weiter, da braucht’s keine Souffleuse“, erzählte die Sängerin lachend.
Pippi-Pausen
Ein weiteres Ritual vor Auftritten ließ sie ebenfalls durchblicken: Kurz bevor es losgeht, müsse sie fast immer noch einmal aufs WC. „Ich bin schon komplett verkabelt und sag dann: ‘Leute, ich muss noch schnell Lulu!‘“, gestand Naschenweng augenzwinkernd.
"Der Kick trägt einen durch"
Auch über Auftritte trotz Krankheit sprach die Musikerin erstaunlich locker. Dank Bühnenadrenalin – und ärztlicher Unterstützung – habe sie schon Shows durchgezogen, die eigentlich nicht möglich gewesen wären. „Der Kick trägt einen einfach durch“, so die Kärntnerin.
Für Aufsehen sorgte schließlich ihre Beichte zu Fan-Geschenken: Neben Blumen und Plüschtieren landete bei ihr auch schon Unterwäsche im Graben – und zwar von Männern und Frauen. „Man erlebt wirklich alles“, meinte Naschenweng schmunzelnd.