Melissa Naschenweng
© Getty Images

Gut gekontert

Melissa Naschenweng kontert sexistischen Kommentar: "Ach, ja?"

22.08.25, 08:46
Die heimische Schlager-Queen bekommt es ab und zu mit ziemlich gemeinen Instagram-Kommentaren zu tun. Sie nimmt es gelassen und konzentriert sich auf ihre Karriere. Einen kleinen Seitenhieb ließ sie sich dann aber doch nicht nehmen. 

Sie gilt als die Königin des heimischen Schlagers: Melissa Naschenweng (35) füllt mit ihrer Harmonika die größten Hallen, begeistert hunderttausende Fans und ist längst aus der Volksmusikszene nicht mehr wegzudenken. Doch trotz all der Erfolge muss sich die Kärntnerin auch mit unschönen Seiten des Ruhms auseinandersetzen.

Mehr lesen: 

In ihren privaten Nachrichten landete kürzlich eine besonders harsche Kritik. Eine Followerin schrieb ihr: „Frauen haben nichts in der Volksmusik zu suchen.“

Naschenweng wehrt sich cool

Naschenweng reagierte nicht mit langen Worten, sondern mit einem einfachen, aber umso stärkeren Statement. Auf Instagram postete sie ein Video von einem ihrer großen Auftritte – sie selbst in ihrer pinken Lederhose, die Harmonika im Arm, vor tobendem Publikum. Dazu schrieb sie lediglich zwei Worte: „Ach, ja?“

 


 

Die Antwort sitzt – und sie kam bestens an. Über 347.000 Instagram-Abonnenten folgen der Musikerin mittlerweile, ihre Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. Ein klares Zeichen: Die Schlagersängerin ist längst eine feste Größe im Musikgeschäft – und lässt sich von negativen Stimmen garantiert nicht beirren. Die Haterin ist jetzt ebenfalls einem breiten Publikum bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

