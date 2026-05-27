Nina Blum bringt „Sugar“ und die 20er in die Eden Bar

Mit stilechtem 20er-Jahre-Jazz, aufwendigen Original-Kostümen und kulinarischen Schmankerln gab das spielfreudige Ensemble rund um Intendantin Nina Blum und Adriana Zartl einen fulminanten Vorgeschmack auf das kommende Sommertheater-Highlight „SUGAR. MANCHE MÖGEN’S HEISS“.

Ein Hauch von Chicago-Glamour, mitreißende Jazz-Rhythmen und eine gehörige Portion Humor wehten durch die Eden Bar, in der das Leading Team rund um Intendantin Nina Blum erste Einblicke in die diesjährige Produktion der Sommernachtskomödie Rosenburg gewährte. Mit der Bühnenfassung des Hollywood-Klassikers „SUGAR. MANCHE MÖGEN’S HEISS“ verwandelt sich die Bühne ab dem 25. Juni (gespielt wird bis zum 9. August) in eine schillernde Welt der Prohibition, der rivalisierenden Gangsterbanden und des unbeschwerten Lebensgefühls der 20er-Jahre.

Nina Blum, Markus Ganser und Adriana Zartl © Tischler

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Ein perfekt inszenierter Vorgeschmack

Okan Cömert und Daniel Keberle © Tischler

Das Presseevent bot ein optisches und akustisches Spektakel: Das gesamte Ensemble rund um Nina Blum und Adriana Zartl präsentierte sich bereits vollständig in aufwendigen Original-Kostümen und detailgetreuer Maske. Die Darstellerinnen und Darsteller, die in der Inszenierung von Regisseur Marcus Ganser in die Fußstapfen von Legenden wie Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon treten, zeigten sich in bester Plauderlaune. Das Konzept, bei der Besetzung auf eine gelungene Symbiose aus etablierten Publikumslieblingen und frischen Newcomern zu setzen, ging bereits beim ersten Kennenlernen voll auf.

Live-Jazz und kulinarische Schmankerl

Die Band © Tischler

Für die passende musikalische Untermalung im Stil der Roaring Twenties sorgte eine vierköpfige Frauen-Band, die mit Saxofon, Kontrabass, Schlagwerk und Klavier den unverkennbaren Sound der Epoche perfekt traf und bewies, dass der Abend auch musikalisch ein absolutes Highlight zu werden verspricht. Abgerundet wurde der gelungene Medientermin durch eine feine Auswahl an erfrischenden Getränken und kleinen kulinarischen Snacks, die den Vormittag zu einem stimmigen Gesamterlebnis machten.

Nach diesem vielversprechenden Vorgeschmack steht fest: Die Vorfreude auf die feierliche Premiere am 25. Juni ist riesig – die kommende Spielzeit verspricht ein turbulentes, musikalisches und hochkarätiges Sommertheater-Erlebnis zu werden.