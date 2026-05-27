SIE gibt der STARnacht am Neusiedler See einen Korb

Schlagersängerin Christin Stark sorgt mit wiederholten Konzertabsagen für Aufsehen. Die 36-Jährige fällt nun kurzfristig für ein großes Musik-Event im Fernsehen aus.

Eigentlich läuft es für Christin Stark beruflich absolut rund, doch im Terminkalender der erfolgreichen Powerfrau scheint es aktuell zu massiven Überschneidungen zu kommen. Zum wiederholten Male innerhalb kürzester Zeit muss die Künstlerin ein Engagement absagen. Während die Vorfreude auf ein großes TV-Ereignis bei den Zuschauern riesig war, müssen die Verantwortlichen nun umplanen.

Matthias Reim und Christin Stark © Getty Images

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Kollision im Terminkalender

Die sympathische Schlagersängerin hat erneut ein Konzert abgesagt. Eigentlich hätte die Musikerin bei der Generalprobe der „STARnacht am Neusiedler See“ am Freitag, 29. Mai, und bei der Live-Show nur einen Tag später fest mit auf der Bühne stehen und performen sollen. Die hochkarätige Veranstaltung wird von Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) moderiert und im ORF sowie im MDR live ausgestrahlt. Wie Schlager.de kürzlich berichtete, wird die Ehefrau von Matthias Reim (68) nun aber doch nicht am österreichischen See auftreten.

Der Grund für Rückzieher

Eigene Tournee: Ein zeitgleich stattfindendes Konzert ihrer „Lichtspiel“-Tournee.

Der Ort: Der Auftritt der Sängerin findet in Neuruppin statt.

Die Rettung: Kollegin Tanja Lasch wird Christin auf der Bühne der STARnacht ersetzen.

Weiterer Dämpfer für Fans

Das ist jedoch nicht der einzige Rückschlag für die Anhänger der Sängerin. Erst vor wenigen Tagen wurde überraschend bekannt, dass Christin Stark auch ihre geplante Teilnahme an dem „Schlagerfeeling Open Air“ offiziell abgesagt hat, welches im kommenden Juli stattfindet. Der Grund für das vorzeitige Ausscheiden aus dem Line-up sind laut der offiziellen Stellungnahme des dortigen Veranstalters „organisatorische Gründe“.

Auch bei diesem Event ist für die Konzertgänger im Vorfeld glücklicherweise bereits für passenden Ersatz gesorgt worden. Der einstige Boyband-Star Jay Khan (44) wird Christin hier auf der Open-Air-Bühne ersetzen. Für die Fans bleibt zu hoffen, dass sich der Terminkalender des Schlagerstars bald wieder beruhigt.