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Kultursommer: ORF liefert 500 Stunden Programm
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Festspiele & Events

Kultursommer: ORF liefert 500 Stunden Programm

27.05.26, 11:58
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80 Event-Übertragungen und Erneut über 500 Stunden Programm. Der ORF zeigt sich als Kulturvermittler. Auftakt am Freitag mit Übertragung aus Grafenegg 

Auch wenn die Temperaturen momentan anderes verkünden: Der Sommer steht erst bevor. Nicht so im ORF, wo der traditionelle Kultursommer bereits am Freitag startet. Erneut finden sich rund 500 Stunden Musik, Theater und Kabarett von den Bühnen und Festivals des Landes im Programm, das die Verantwortlichen am Mittwoch präsentierten. So sind im TV in etwa 80 Event-Übertragungen vorgesehen, während Ö1 über 140 Radioproduktionen von gut 30 heimischen Festivals ausstrahlt.

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Den Aufschlag zum Kultursommer macht heuer das Festkonzert zur Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals in Grafenegg am 29. Mai (in ORF III). Auch die Sommernachtsgala (12. Juni auf ORF 2), die musikalische Feier zum 20-jährigen Bestehen des Festivals (14. August in ORF 2) und schließlich ein Konzert von Starsopranistin Asmik Grigorian (13. September in ORF III) werden aus Grafenegg bundesweit ausgestrahlt.

Von Bregenz über Salzburg bis Margarethen

Selbstredend sind auch die Salzburger Festspiele von der Auftaktopernpremiere "Carmen" (zu sehen am 8. August in ORF 2) angefangen wieder prominent vertreten, wenn etwa die Strauss'sche "Ariadne auf Naxos" am 15. August gezeigt wird. Ö1 lässt Olivier Messiaens "Saint François d'Assise" am 4. August oder Hans Werner Henzes "Der Prinz von Homburg" am 20. August live von der Salzach erklingen.

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Aus Bregenz zeigt man mit der "Traviata" am 24. Juli nicht nur die neue Seebühnenproduktion, sondern am 2. August auch Leoš Janáček-Preziose "Die Ausflüge des Herrn Brouček". Und auch die "Tosca" von der Oper im Steinbruch St. Margarethen findet sich im Reigen der szenischen Produktionen.

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Hinzu kommen konzertante Großvorhaben wie das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn am 19. Juni oder das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker am 2. Juli (ORF 2). Hinzu kommen zahlreiche Konzerte aus dem Musikverein oder der Liederabend von Jonas Kaufmann im Wiener Theater im Park (26. Juli in ORF III). Und auch die zweite Auflage des "Opern Air" der Wiener Staatsoper wird am 6. September übertragen.

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Aber nicht nur Wien, Salzburg und Bregenz stehen im Fokus, gerade auch die kleineren Kulturpreziosen in den Bundesländern werden bedacht. Die 60-Jahr-Feier des Bruckner Orchesters Linz am Traunsee wird am 12. Juli ebenso übertragen wie der Auftakt zum Carinthischen Sommer in Villach oder die Gala "Stars in Gars" (23. August in ORF III). Das "Purkersdorf Open Air" kommt 29. August mit Austropoplegende Boris Bukowski und Stargästen zu Ehren. Und von den Tiroler Obertöne Kammermusiktagen wird das Abschlusskonzert 2025 am 13. September von ORF III gezeigt.

Bachmann-Preis und Vitásek

Auch beim 50-Jahr-Jubiläum des Ingeborg-Bachmann-Preises in Klagenfurt (24. bis 28. Juni) frönt man dem Literaturgenuss, rockt mit den Massen beim Donauinselfest ab und feiert beim Woodstock der Blasmusik im Innkreis die gepflegte Bläserkunst. Nicht zuletzt hat auch 2026 das Kabarett einen fixen Stellenwert, wenn etwa das "Die Tafelrunde"-Open-Airs am 29. Juni und 3. August oder die Güssing-Eröffnung von Intendant Andreas Vitásek am 20. Juli Humor auf die Bildschirme bringen.

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Hie und da geht der Blick auch über Österreich hinaus, wenn etwa am 7. Juni "Weltstars feiern Verdi" das Konzert von Anna Netrebko & Ludovic Tézier aus Busseto in ORF III zu sehen und hören oder "Das Akropolis-Open-Air" von Pianoshootingstar Lukas Sternath am 2. August in ORF III zu erleben ist. Und passend zur nahenden Fußball-WM wiederholt man unter dem Titel "Das Jahrhundertkonzert" am 14. Juni den Auftritt der 3 Tenöre in Los Angeles 1994 am Vorabend des WM-Finales.

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