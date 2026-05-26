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Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© Getty Images

„Unter Tieren“

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek

Von
26.05.26, 10:34
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Elfriede Jelinek zielt mit ihrem neuen Drama „Unter Tieren“ in die Untiefen unserer verlogenen Gesellschaftswelt. Die Premiere steigt am 16. August bei den Salzburger Festspielen. Schon am Mittwoch (27. 5.) liefern Mavie Hörbiger, Caroline Peters und Co. am Burgtheater die Urlesung.  

Landet ein Helikopter auf der Bühne? Marschiert eine riesige Blaskapelle durchs Bild? Reitet Branko Samarovski einen Elefanten? Berechtigte Fragen zum neuen Stück „Unter Tieren“ von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, das am 16. August im Rahmen der Salzburger Festspiele seine Premiere feiert und das schon am Mittwoch (27. Mai) im Wiener Burgtheater mit einer „Urlesung“ erstmals coram Publikum präsentiert wird.

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© rowohlt-theaterverlag.de

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© Getty Images

„Erleben Sie das neue Stück der Nobelpreisträgerin komplett und roh als unwiederholbare Performance auf der Burgtheaterbühne,“ gibt Regisseur Nicolas Sterman dazu die Direktiven und bittet dafür sein Ensemble rund um Mavie Hörbiger, Caroline Peters, Azaria Dowuona-Hammond oder Branko Samarovski erstmals vor den Vorhang.

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© Burg/Tommy Hetzel

Die Stars: Mavie Hörbiger (o.) ... 

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© Burg/Katarina Šoškić

Caroline Peters (o.) und Azaria Dowuona-Hammond (u.)

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© Burg/Tommy Hetzel
 

Gemeinsam mit Live-Musik und Live-Kam erforschen die Stars von „Unter Tieren“ verschiedene theatrale Formen und entwickeln einen Abend entlang der vielschichtigen Wege des Geldes. Jelineks jüngstes Drama zielt dabei treffgenau in die Untiefen unserer verlogenen und ideell ausgehöhlten Gesellschaftswelt.

Von der Bibel bis Benko – brisante „Urlesung“ für Jelinek
© rowohlt-theaterverlag.de

Von der Bibel bis zu René Benko wird dabei nichts ausgelassen: Es geht um unstillbare Raffgier, geheuchelte Systemkritik und um unverschämte, skrupellose Korruption. „Ich beschreibe hier den Weg, ich sage aber nicht, wohin er führt,“ so Jelinek

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