Patti Smith: Festwochen-Start mit Gänsehaut

Mit gleich drei Auftritten verleiht Ikone Patti Smith den Wiener Festwochen internationalen Glanz. Schon der Auftakt am Dienstag im Theater Akzent wurde zum epochalen Ereignis.

„Ich bin happy, wieder in Wien zu sein. Ein Festival, das ‚Gott‘ im Namen hat, kann ja nicht so schlecht sein!“ Patti Smith, die „Godmother of Punk“, eröffnete am Dienstag die unter dem Motto „Republic of God“ firmierenden Wiener Festwochen und das mit einem Abend, der bei den 455 Besuchern im Theater Akzent durchwegs für Gänsehaut sorgte. Da konnte man vor Ehrfurcht die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören.

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Vom Opener „Dancing Barefoot“ bis zum Finale „Because the Night“ rechtfertigte Smith 80 Minuten lang ihren Legendenstatus. Auch mit Parolen gegen die US-Regierung und für Palästina („Peaceable Kingdom“) sowie Erinnerungen an ihr Wien-Debüt: „Das war vor 50 Jahren. Ich habe in einem Haus gespielt, wo angeblich Mozart komponierte, deshalb habe ich dann ein Tribute an Mozart angestimmt. Und an Jimi Hendrix!“

Die standen diesmal zwischen Kulthits wie „Pissing in the River“ oder „People Have the Power“ nicht auf der Setlist, dafür aber die umjubelten Klassiker von The Doors („The Crystal Ship“) und Bob Dylan („Man in the Long Black Coat“).

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Am Donnerstag (21. Mai) legt Patti Smith in der Wiener Arena, die ja längst als so etwas wie das zweite Wohnzimmer gilt, das Geburtstagskonzert zum 50-jährigen Jubiläum der Arena-Besetzung und zum 75er der Festwochen drauf. Am Freitag (22. Mai) wird Patti Smith dann mit der Gods Republic Band und dem Schmusechor neben Cari Cari, Nenda oder Witch Club Satan auch bei der großen Eröffnungsfeier der Festwochen am Heldenplatz erwartet. ORF2 überträgt den Auftakt „Republic of Gods“ ab 22.35 Uhr live zeitversetzt.