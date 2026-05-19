"Emily in Paris": HIER wird Staffel 6 der Netflix-Serie gedreht

Erst Paris, dann Rom – und jetzt Griechenland: Für die sechste Staffel von „Emily in Paris“ zieht es Lily Collins als Emily Cooper an die Ägäis. Fans dürfen sich auf Sonne, Drama, Postkarten-Romantik und jede Menge Urlaubs-Inspiration freuen.

Bonjour, Ciao – und jetzt: Kaliméra! Emily Cooper packt wieder ihre Koffer. Nachdem die Netflix-Hitserie „Emily in Paris“ in der fünften Staffel bereits einen glamourösen Abstecher nach Italien machte, geht es in Staffel sechs nun weiter Richtung Süden. Die neue Staffel wird unter anderem in Griechenland gedreht, außerdem soll auch Monaco als neuer Schauplatz dazukommen. Die Dreharbeiten starten laut Netflix bereits im Mai 2026.

Damit bleibt sich die Serie treu: Emily mag zwar „in Paris“ heißen, doch ihr Leben spielt längst in ganz Europa. Schon in Staffel fünf pendelte die Marketing-Queen zwischen Paris und Rom – inklusive italienischer Romanze, neuer Karriere-Chancen und jener typischen Emily-Mischung aus Chaos, Couture und komplizierten Gefühlen. Netflix beschrieb die fünfte Staffel als Abenteuer zwischen Paris, Rom und Venedig.

© Netflix

Griechenland statt Gabriel-Frust?

Dass Griechenland nun eine größere Rolle spielen dürfte, kommt für Fans nicht völlig überraschend. Im Finale der fünften Staffel bekommt Gabriel, gespielt von Lucas Bravo, Zeit in Griechenland – und schreibt Emily eine Postkarte, in der er sie einlädt, ihn auf See zu besuchen. Ob Emily dieser Einladung folgt, bleibt natürlich noch offen. Aber mal ehrlich: Eine Einladung von Gabriel, ein Boot, Griechenland und Sonnenuntergang? Das klingt nach genau jener dramatisch-romantischen Kulisse, für die diese Serie gemacht wurde.

Die Liebesgeschichte zwischen Emily und Gabriel ist seit Staffel eins ein einziges Hin und Her. Kaum glaubt man, die beiden hätten endlich den richtigen Moment erwischt, funkt ein Job, ein Ex, ein Missverständnis oder ein anderer charmanter Mann dazwischen. In Staffel fünf war das vor allem Marcello, Emilys italienischer Love Interest. Emily leitete in Rom die Agence Grateau, ließ sich auf la dolce vita ein – und schien Gabriel damit endgültig hinter sich zu lassen. Zumindest für ein paar Episoden.

Serien-Hype als Reise-Booster

Schon jetzt lässt sich erahnen, was passieren wird, sobald die neue Staffel erscheint: Griechenland dürfte einen ordentlichen Emily-Effekt erleben. „Emily in Paris“ hat längst bewiesen, dass die Serie nicht nur Outfits verkauft, sondern auch Sehnsuchtsorte. Cafés in Paris, Straßen in Rom, Plätze in Venedig – alles, was Emily besucht, landet früher oder später auf TikTok, Instagram und in Reiseplänen.

Für Griechenland könnte das bedeuten: Noch mehr Fans auf Mykonos, Santorini oder Paros – auch wenn Netflix die genauen Drehorte bislang nicht vollständig offiziell aufgeschlüsselt hat. Laut Medienberichten wird über Inseln wie Mykonos spekuliert, fix bestätigt sind Griechenland und Monaco als neue Drehorte für Staffel sechs.

© Instagram/emilyinparis

Politik mischt sich in Emilys Liebesleben ein

Wie groß der Hype um Emilys Wohnort inzwischen ist, zeigte schon der kleine „Kulturkampf“ zwischen Paris und Rom. Als bekannt wurde, dass Emily in Staffel fünf nach Rom gehen würde, sprach sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Interview dafür aus, Emily solle in Paris bleiben. Kein Wunder: Seine Ehefrau Brigitte Macron hatte in der vierten Staffel sogar einen Gastauftritt.

Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri reagierte damals gewohnt italienisch-gelassen und sinngemäß: Emily gehe es in Rom hervorragend – und das Herz lasse sich nicht zwingen. Nach dem Ende der italienischen Romanze könnte Emilys Herz nun also tatsächlich weiterziehen. Richtung Griechenland. Richtung Gabriel. Oder Richtung nächstes Gefühlschaos.

Bleibt Emily Paris treu?

Ganz verlassen wird Emily ihre Wahlheimat aber wohl nicht. Serienschöpfer Darren Star betonte bereits im Zusammenhang mit früheren Staffeln, dass die Serie zwar größer und internationaler werde, Paris aber weiterhin ihr Zentrum bleibe.

Was dürfen Fans also erwarten? Vermutlich: Leinenkleider, Statement-Hüte, griechische Sonnenuntergänge, türkisblaues Meer, berufliche Mini-Katastrophen und mindestens eine sehr komplizierte Nachricht von Gabriel. Die sechste Staffel dürfte genau das liefern, was die Serie so erfolgreich macht: Eskapismus pur.

Emily war in Paris, Emily war in Rom – jetzt geht Emily nach Griechenland. Und wir wetten: Nach dem Start der neuen Folgen werden nicht nur die Outfits kopiert, sondern auch die Reiserouten.