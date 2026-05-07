Apotheke überfallen - Polizei jagt PUMA-Mann

Ein dünnes kleines Bürschchen - bis auf Socken, Coronas-Maske und Label-Aufschrift am Hoodie - ganz in Schwarz überfiel vor zwei Wochen in Liesing eine Apotheke. Jetzt wird mit Lichtbildern nach dem PUMA-Mann gefahndet.

Wien. Wie oe24 berichtete, ereignete sich am Nachmittag des 21.04.2026 ein schwerer Raub in einer Apotheke in der Ketzergasse. Der u.a. mit einer weißen FFP2-Maske vermummte Kriminelle bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und nötigte die verängstigte Frau zur Herausgabe des gesamten Bargelds aus den Kassen. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter mit

der Beute in einer auffälligen schwarzen Stofftasche mit der Aufschrift "CarlO" zu Fuß in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen damals negativ.

Die Wiener Polizei sucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft mit Lichtbildern aus der Überwachungskamera der Apotheke nach dem bewaffneten Räuber. Zeugen, denen der Verdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist oder die ihn trotz der Maskerade sogar (er)kennen, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub unter 01-31310-33800.

Für Hinweise, die zur Ausforschung des Tatverdächtigen führen, wurde vom Verein der Freunde der Wiener Polizei eine Summe von2.000 Euro ausgelobt.