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© Goodle Maps

Im Trainingsanzug

Dünner Pistolen-Mann nach Raub auf der Flucht

21.04.26, 18:11
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Dienstagnachmittag überfiel ein bisher unbekannter Mann bzw. eher ein Männchen eine Apotheke im Stadtteil Rodaun im 23. Bezirk in Wien.

Wien. Gegen 15 Uhr kam der Trainingsanzug-Träger (unübersehbar stand am dunklen Leisure-Outfit der Markenname PUMA) in die Apotheke in der Ketzergasse und bedrohte eine diensthabende Angestellte mit einer Pistole. Nach der Übergabe von nicht allzu viel Bargeld flüchtete der Räuber in Richtung Fürst-Liechtenstein-Straße, in der sich neben einigen Vorstadtvillen u.a. eine Schule und mehrere Gemeindebauten befinden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem zirka 1,75 Meter großen, auffallend dünnen Täter von hellem Hauttyp und mit weißer FFP2-Maske blieben bisher erfolglos. Die Beute verstaute er in zwei mitgebrachten schwarzen Stoffbeuteln, er trug schwarze Schuhe und auch die Pistole war schwarz. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, aufgenommen. 

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch im LKA unter 01-31310-33800 entgegengenommen.

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