Wind blies Gerüst um - 12 Auto beschädigt

Starke Windböen im Zuge eines Gewitters sorgten für zahlreiche Einsätze in der Stadt Salzburg. Besonders spektakulär - und für die Betroffenen teuer: Ein Baugerüst wurde aus der Verankerung gerissen und beschädigte dabei zahlreiche vor einer Ladenzeile abgestellte Autos.

Sbg. So richtig los ging das Sturmgewitter Mittwochabend gegen 18:30 Uhr. Dabei kam es im Süden der Stadt zu einem aufsehenerregende wie auch ärgerlichen Zwischenfall auf dem Ginzkeyplatz in der Alpenstraße vor einer Shopping-Promenade: Ein Baugerüst löste sich aus seiner Verankerung, wurde regelrecht verblasen und kippte laut krachend um. Die Metall- und Holzteile stürzte es auf den darunter liegenden Parkplatz und beschädigte insgesamt 12 geparkte Autos, darunter auch neuwertige teure SUVs.

© VoglPerspektive

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Laut ORF Salzburg, die mit einer betroffenen Autofahrerin sprechen konnten, wurden keine Menschen verletzt. Es seien jedoch zahlreiche Fahrzeuge beschädigt worden. Laut Augenzeugen dürfte das Gerüst zudem noch nicht fertig fixiert gewesen sein. Ermittlungen laufen.

Kurz darauf wurden die Berufsfeuerwehr Salzburg sowie Einsatzkräfte der Rettung zu einem weiteren Vorfall alarmiert: Eine S-Bahn war unmittelbar nach dem Bahnhof Salzburg-Parsch zum Stillstand gekommen, rund 100 Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Ursache dürfte ein Schaden an der Oberleitung gewesen sein, weil ein Ast darauf gekracht war. Verletzt wurde zum Glück niemand: Die Fahrgäste konnten rasch und unverletzt aus der Garnitur gebracht werden.