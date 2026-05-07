Stockerau wird Neu-Amsterdam: Niederlande in Niederösterreich

Wer noch kein Ausflugsziel für dieses Wochenende hat: Jetzt schnell nach Stockerau! Denn beim Erdbeer- und Kürbishof Wunderlich erwartet Besucher etwas, das es in ganz Österreich noch nie gab – ein riesiges, farbenprächtige Tulpenfeld mit über 500.000 Blüten auf zwei Hektar!

Die Tulpen kommen direkt aus den Niederlanden und stehen in Reih und Glied – ein Farbenmeer, das einem buchstäblich den Atem verschlägt. Dazu gibt's:

Mehrere Fotospots für das perfekte Bild

Eine kleine Windmühle mitten am Feld

Kaffee, Sekt und hausgemachte Mehlspeisen am Erlebnishof

Niederländische Stroopwafeln – natürlich!

ACHTUNG: Nur noch wenige Tage!

© Erdbeerhof Wunderlich

Die Tulpen blühen maximal bis Mitte Mai – je nach Wetter kann's auch früher vorbei sein! Also: Nicht zögern, sofort hinfahren! Aktuelle Updates gibt's auf Instagram unter @wunderbeeren.at.

So kommt man hin

Mit der Bahn: Bis zu 25 Züge täglich von Wien nach Stockerau

Bus: Regionalbus 841 vom Bahnhof Stockerau

Tickets: Erwachsene ab 9 Euro, Kinder ab 3 Euro

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr

© Erdbeerhof Wunderlich

Fazit: Wer dieses Wochenende noch keine Pläne hat – hier ist ein schönes Programm.