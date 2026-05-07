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Stockerau wird Neu-Amsterdam: Niederlande in Niederösterreich
© Erdbeerhof Wunderlich

Tulpenmeer

Stockerau wird Neu-Amsterdam: Niederlande in Niederösterreich

07.05.26, 11:10
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Wer noch kein Ausflugsziel für dieses Wochenende hat: Jetzt schnell nach Stockerau! Denn beim Erdbeer- und Kürbishof Wunderlich erwartet Besucher etwas, das es in ganz Österreich noch nie gab – ein riesiges, farbenprächtige Tulpenfeld mit über 500.000 Blüten auf zwei Hektar! 

Die Tulpen kommen direkt aus den Niederlanden und stehen in Reih und Glied – ein Farbenmeer, das einem buchstäblich den Atem verschlägt. Dazu gibt's:

  • Mehrere Fotospots für das perfekte Bild
  • Eine kleine Windmühle mitten am Feld
  • Kaffee, Sekt und hausgemachte Mehlspeisen am Erlebnishof
  • Niederländische Stroopwafeln – natürlich!

ACHTUNG: Nur noch wenige Tage! 

Stockerau wird Neu-Amsterdam: Niederlande in Niederösterreich
© Erdbeerhof Wunderlich

Die Tulpen blühen maximal bis Mitte Mai – je nach Wetter kann's auch früher vorbei sein! Also: Nicht zögern, sofort hinfahren! Aktuelle Updates gibt's auf Instagram unter @wunderbeeren.at. 

So kommt man hin

  • Mit der Bahn: Bis zu 25 Züge täglich von Wien nach Stockerau
  •  Bus: Regionalbus 841 vom Bahnhof Stockerau
  • Tickets: Erwachsene ab 9 Euro, Kinder ab 3 Euro
  • Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr

Stockerau wird Neu-Amsterdam: Niederlande in Niederösterreich
© Erdbeerhof Wunderlich

Fazit: Wer dieses Wochenende noch keine Pläne hat – hier ist ein schönes Programm.

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