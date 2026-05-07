Stockerau wird Neu-Amsterdam: Niederlande in Niederösterreich

Wer noch kein Ausflugsziel für dieses Wochenende hat: Jetzt schnell nach Stockerau! Denn beim Erdbeer- und Kürbishof Wunderlich erwartet Besucher etwas, das es in ganz Österreich noch nie gab – ein riesiges, farbenprächtige Tulpenfeld mit über 500.000 Blüten auf zwei Hektar!
Die Tulpen kommen direkt aus den Niederlanden und stehen in Reih und Glied – ein Farbenmeer, das einem buchstäblich den Atem verschlägt. Dazu gibt's:
- Mehrere Fotospots für das perfekte Bild
- Eine kleine Windmühle mitten am Feld
- Kaffee, Sekt und hausgemachte Mehlspeisen am Erlebnishof
- Niederländische Stroopwafeln – natürlich!
ACHTUNG: Nur noch wenige Tage!
© Erdbeerhof Wunderlich
Die Tulpen blühen maximal bis Mitte Mai – je nach Wetter kann's auch früher vorbei sein! Also: Nicht zögern, sofort hinfahren! Aktuelle Updates gibt's auf Instagram unter @wunderbeeren.at.
So kommt man hin
- Mit der Bahn: Bis zu 25 Züge täglich von Wien nach Stockerau
- Bus: Regionalbus 841 vom Bahnhof Stockerau
- Tickets: Erwachsene ab 9 Euro, Kinder ab 3 Euro
- Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr
© Erdbeerhof Wunderlich
Fazit: Wer dieses Wochenende noch keine Pläne hat – hier ist ein schönes Programm.