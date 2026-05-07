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Eis Greissler: 10 Jahre Kicks & Eis! Der Kult-Erlebnispark feiert
© Eis-Greissler

Riesiges Jubiläum

Eis Greissler: 10 Jahre Kicks & Eis! Der Kult-Erlebnispark feiert

07.05.26, 10:59
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Der Eis-Greissler in Krumbach wird 10 – und das wird GROSS gefeiert! Neue Attraktionen, wilde Eiskreationen & ein Megafest! 

Vor genau zehn Jahren wagte die Familie Blochberger den verrückten Sprung vom Eis-Pionier zum Freizeitpark-Betreiber. Heute ist der Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach aus Niederösterreich nicht mehr wegzudenken – und feiert sich selbst mit einer ganzen Jubiläumswoche!

Eis Greissler: 10 Jahre Kicks & Eis! Der Kult-Erlebnispark feiert
© Eis-Greissler

Die Zahlen sprechen für sich

  • 120.000 Besucher pro Jahr
  • 23 Attraktionen auf über 120.000 Quadratmetern
  • 1 verrücktes Jubiläumsfest – am 30. Mai wird die Sause des Jahres gefeiert!

Das sind die Highlights des Parks

Eis Greissler: 10 Jahre Kicks & Eis! Der Kult-Erlebnispark feiert
© Eis-Greissler
  • Wolkenfänger – Kein normales Karussell! Hier bestimmt der Wolkenfänger, wie hoch man steigt – und jagst leuchtende Wolken. Wer die meisten Punkte sammelt, gewinnt!
  • Bucklbahn – 100 Meter pure Kurven und Nervenkitzel. Für echte Mutige: die "Bucklbiest"-Version – rückwärts!
  • Wiesenwalzer – Neu im Park! Rotierende Kaffeetassen im Walzertakt, handgefertigt mit echtem Blattgold – und eine Tasse extra für Rollstuhlfahrer!
  • Milchshaker – Der 10 Meter hohe Freifallturm für alle, die starke Nerven haben!
  • Strandbad Stanitzel – Floßfahrten und Wasserläufe für heiße Sommertage!

Schnitzel-Zitrone-Eis? Die Versuchsküche dreht durch

Zum Jubiläum tischt die hauseigene Eisküche wilde Kreationen auf. Neben Klassikern und veganen Sorten wartet heuer sogar Tafelspitz-Eis auf mutige Naschkatzen! In der Jubiläumswoche vom 26. bis 31. Mai gibt es Spezialkreationen, die man so schnell nicht vergisst.

Stars, Shows & Rubi die Kuh

Eis Greissler: 10 Jahre Kicks & Eis! Der Kult-Erlebnispark feiert
© Eis-Greissler

In der „Kuhlisse" – dem umgebauten Kuhstall für bis zu 600 Gäste – kehrt FAB FOX zurück: Der RTL-Supertalent-Finalist und Britain's-Got-Talent-Star zeigt seine besten Sommershows. Und Maskottchen Rubi, die Kuh, begeistert die Kleinsten mit ihrer Mitmachshow!

Grüner Park der Zukunft

Eis Greissler: 10 Jahre Kicks & Eis! Der Kult-Erlebnispark feiert
© Eis-Greissler

Über 151 Solar-Carports versorgen den Park bereits mit sauberem Strom – bis 2026 sollen über 80 % des Strombedarfs selbst erzeugt werden. Umweltfreundlich feiern – so geht das!

Tickets sind ab 12,90 Euro auf www.eis-greissler.at erhältlich. Der Eis-Greissler Erlebnispark und die Eis-Zeitreise sind Teil der NÖ Card. Der Kartenbesitzer + 1 Kind unter 6 Jahren erhalten gratis Eintritt in den Park.

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