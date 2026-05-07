Militärbus krachte gegen Lkw: zwei Verletzte

Der 50-jährige Lenker des Fahrzeugs des Heereslogistikzentrums Wien sowie der Lkw-Fahrer wurden verletzt.

NÖ. Auf der Kremser Schnellstraße (S33) im Raum St. Pölten ist am Donnerstag ein Bundesheerbus mit einem Lkw kollidiert. Der 50-jährige Lenker des Großraumbusses wurde Heeresangaben zufolge in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. "Er war beim Abtransport ansprechbar", hieß es in einer Aussendung.

Unfall auf der Kremser Schnellstraße. © Viyana Manset Haber

Busfahrer eingeklemmt

Die Kollision ereignete sich gegen 8.40 Uhr bei einem Überholmanöver. Nach ersten Informationen dürfte der Bus des Bundesheeres auf Höhe der Ausfahrt St. Pölten-Nord den Sattelzug überholt haben. Exakt in diesem Moment dürfte der linke Vorderreifen des Lkw geplatzt sein, woraufhin beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn abkamen. Das Fahrzeug des Heereslogistikzentrums Wien prallte gegen den Steher eines Überkopfwegweisers. Der leicht verletzte Buslenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und ins Krankenhaus gebracht.

Auch der Sattelzug kam von der Fahrbahn ab, prallte rechts gegen die Mittelleitwand und kam auf der zweiten Spur zu stehen. Auch der 43-jährige Lenker dieses Fahrzeugs kam mit leichten Verletzungen davon.

Der 50-jährige Busfahrer - ein Zivilbediensteter des Bundesheeres - war laut Aussendung alleine im Kfz.