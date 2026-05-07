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Hubschrauber
© GettyImages Jaromir (SYMBOLBILD)

Schwer verletzt

Arbeiter (55) von Muldenkipper überrollt

07.05.26, 10:24
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Der 55-Jährige stürzte und wurde von dem Fahrzeug überrollt. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Tirol. Ein 55-jähriger Tscheche ist Mittwochnachmittag auf einer Baustelle in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Muldenkipper überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei im Volderer Ortsteil Großvolderberg als Fahrer des Transportkarrens tätig gewesen. Beim Beladen beschleunigte das Fahrzeug aus unbekannter Ursache schlagartig talwärts. Der 55-Jährige stürzte und wurde überrollt. Der Notarzthubschrauber flog ihn in die Klinik Innsbruck.

Zu dem Vorfall war es gegen 15.45 Uhr gekommen. Der Mann war in Folge des Sturzes auf dem Asphaltboden liegen geblieben und wurde von der Hinterachse des Muldenkippers überrollt. Ein Zeuge setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde an Ort und Stelle vom Notarzt erstversorgt und anschließend in den Schockraum der Innsbrucker Klinik gebracht.

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