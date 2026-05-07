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Weihburggasse Rettung
© Wiener Berufsrettung

In Wiener City

Suppentopf kippte vom Herd - drei Verletzte in Traditions-Gasthaus

07.05.26, 11:49
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Mitten in der Wiener Innenstadt, quasi ums Ecke vom Stephansdom kam es Mittwochnachmittag in einem Wiener Gasthaus in der Weihburggasse zu einem schweren Unfall, bei dem drei Mitarbeiter teils schwere Verbrühungen erlitten.

Wien. Was war genau passiert? Die Berufsrettung wurde am Mittwoch gegen 15.00 Uhr zu einem Arbeitsunfall in die Innere
Stadt gerufen. In der Küche eines bekannten Traditionsgasthauses war der größte Topf voll gefüllt mit heißer Suppe umgekippt und zu Boden gefallen. Drei Mitarbeiter  - Koch und Küchenhilfen - erlitten durch die heiße Flüssigkeit Verbrühungen.  

Innenstadt Kochunfall in Lokal Weihburggasse
© Wiener Berufsrettung

Mehrere Teams der Berufsrettung übernahmen die notfallmedizinische Versorgung der Patienten. Sie versorgten die Wunden, bereiteten sie für den Transport vor und verabreichten Schmerzmittel.  

Ein Mitarbeiter (40) hat Verbrühungen zweiten Grades an Armen und Beinen erlitten und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in eine Klinik überstellt Seine zwei Kollegen (43, 33) erlitten Verbrühungen im Bereich der Füße. Auch sie wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

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