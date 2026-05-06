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Brand LInz
© FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC

Munition daheim

Fast nackt: Mieter rettete sich aus brennender Wohnung aufs Dach

06.05.26, 14:13 | Aktualisiert: 06.05.26, 16:12
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Der Gerettete selbst gab an, das sich in  de Wohnung Munition und Handgranaten befinden könnten - war sich aber nicht sicher.

OÖ. Ein Mann - der nur ein T-Shirt und keine Hose trug - konnte sich Mittwochmittag aus der brennenden Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses im Franckviertel in Linz durch ein Fenster auf das Dach retten. Der halbnackte und in Anbetracht der ernsten Lage gar nicht gschamige Mieter wurde dann mit einer Drehleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Wie vor Ort berichtet wird, soll der Bewohner der  Mansardenwohnung in der Hittmairstraße angegeben haben, dass sich in seiner Unterkunft möglicherweise Munition sowie zwei Handgranaten befinden könnten, genauere Angaben machte er offenbar nicht. Daraufhin suchten Experten nach dem Kriegsgerät. Ob etwas Explosives gefunden wurde, ist noch unklar.

Brand LInz
© FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC
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Brand Linz
© FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC

Die Exekutive bestätigte auf Nachfrage den Brand und dass Spezialisten zum Gebäude ausgerückt seien. Neben der Feuerwehr stand neben der Polizei – inklusive der Cobra – auch die Rettung im Großeinsatz.

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