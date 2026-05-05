Beatrice Egli verrät: DAS ist der wahre Grund für ihr Schlagershow-Aus

In einem Interview spricht die Schlagersängerin ganz offen über den mutigen Schritt, den sie trotz der großartigen Quoten wagte.

Es war ein Paukenschlag für alle Schlagerfans: Anfang April wurde bekannt, dass die beliebte „Beatrice Egli Show“ nach vier erfolgreichen Jahren eingestellt wird. Nun bricht die 37-jährige Schweizerin ihr Schweigen und verrät, dass eine echte TV-Legende maßgeblich an dieser einschneidenden Karriere-Entscheidung beteiligt war.

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Paola Felix als großes Vorbild

Wie die einstige DSDS-Siegerin in einem Interview mit dem Magazin „stern“ erklärte, orientiert sie sich in ihrer Laufbahn stark an einer anderen berühmten Landsfrau: Paola Felix. Die 75-jährige Moderatorin und Sängerin, die gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Kurt Felix († 2012) mit „Verstehen Sie Spaß?“ Fernsehgeschichte schrieb, lieferte den entscheidenden Anstoß für Eglis Rückzug aus der Primetime.

Es geht um die Kunst, am Höhepunkt loszulassen. Beatrice Egli bewundert genau diese Konsequenz an ihrem Idol: „Allein die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören - Paola hat das großartig gemacht, auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden“

Abgang auf dem Quoten-Olymp

Diesen Leitgedanken der Selbstbestimmtheit hat Egli nun für ihr eigenes TV-Format übernommen. Nach acht Ausgaben, von denen es aufgrund des enormen Erfolgs gleich vier in das Hauptabendprogramm der ARD schafften, zog sie eigenmächtig die Reißleine. Die vorerst letzte Ausgabe flimmerte bereits im Dezember 2025 über die Bildschirme. Die Sängerin erklärt ihren Entschluss, die Show auf dem Zenit zu beenden, wie folgt: „Ich habe es bei meiner letzten Ausgabe der Beatrice Egli Show genauso gehandhabt. Ich fand alles, was wir gemacht haben, grandios, wir hatten tolle Quoten, es war eine meiner besten Shows und anschließend habe ich gesagt: Jetzt ist es, glaube ich, vorbei.“

Für den Schlagerstar steht die persönliche und berufliche Unabhängigkeit an oberster Stelle. Sich nicht von Quoten oder Sendern treiben zu lassen, sei ihr wichtig: „Das ist absolut essentiell: Immer selbst zu entscheiden, seinen eigenen Weg zu gehen“, betont die 37-Jährige entschlossen.

Neue Pläne: Von der Kamera zurück auf die Bühne

Für die treuen Zuseher der „Beatrice Egli Show“, die im April 2022 als Produktion des SWR ihre Premiere feierte, ist das endgültige Aus zweifellos ein herber Verlust. Doch die Sängerin denkt gar nicht ans Kürzertreten. Zurück zur Musik: Nach dem Ende des TV-Kapitels liegt der Fokus nun wieder auf Live-Auftritten. Im Herbst startet Egli ihre große Tournee. Neue Ufer: Im Anschluss an die Konzertreihe wolle sie sich gänzlich neuen Projekten widmen.

Eines steht damit fest: Auch wenn das Samstagabend-Wohnzimmer künftig ohne ihre eigene Show auskommen muss, wird es um die ehrgeizige Schweizerin sicher nicht still werden.